Taiwan ha testato un missile in grado di colpire la Cina continentale

L'istituto di tecnologia ha anche fatto sapere di aver avviato una collaborazione con compagnie civili dell’isola per sviluppare cinque diversi tipi di drone

L’Istituto di scienza e tecnologia Chung-Shan di Taiwan (Ncsist) ha testato oggi un missile in grado di colpire obiettivi all’interno della Cina continentale. Lo rende noto il quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui lo stesso istituto ha anche fatto sapere di aver avviato una collaborazione con compagnie civili dell’isola per sviluppare cinque diversi tipi di drone in grado di potenziare la capacità di ricognizione delle forze armate.

La notizia giunge in un contesto di tensioni fortissime lungo lo Stretto, con Pechino che negli ultimi mesi ha intensificato le attività navali e aeree intorno all’isola. Il missile testato oggi è partito dalla base di Jiupeng, sull’isola di Pingtung (a sud di Taiwan), intorno alle 9:10 del mattino. Si tratta, secondo i media locali, di un nuovo missile da crociera Hsiung Sheng, che ha lasciato un’evidente traccia di fumo al suo passaggio.

Versione potenziata dello Hsiung Feng IIE, il proiettile sarebbe in grado di colpire obiettivi a 1.200 chilometri di distanza, una gittata sufficiente a centrare città come Qingdao, sulla costa orientale della Cina, o come Wuhan, nel centro del Paese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram