Taiwan: chi è Hou Yu-ih, il candidato del partito conservatore Kuomintang alle presidenziali del 2024

Unificare e riportare il partito conservatore del Kuomintang (Kmt) al potere a Taiwan in un momento in cui l’isola affronta crescenti tensioni con la Cina nello Stretto. È questo l’obiettivo di Hou Yu-ih, il candidato schierato dalla principale forza d’opposizione a Taipei per le presidenziali del 2024, cui parteciperanno anche l’attuale vicepresidente dell’isola, William Lai, in rappresentanza del Partito progressista democratico (Ppd), e l’ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je, per il Partito popolare di Taiwan (Tpp), d’orientamento centrista. La nomina di Hou, 65 anni, è stata annunciata oggi dal presidente della forza politica Eric Chu, che ha deciso di puntare sul sindaco di Nuova Taipei anziché sul fondatore del colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn, Terry Gou, che negli ultimi mesi era stato protagonista di un’aggressiva campagna per conquistare la nomina. Quest’ultimo ha comunque espresso sostegno a Hou, anticipando la sua intenzione a “fare tutto il possibile per vincere le elezioni e mandare a casa l’attuale governo incompetente”.

Nato nel 1957 a Puzi, nella contea sud-occidentale di Chiayi, Hou ha iniziato la carriera nelle forze dell’ordine del 1980, dopo aver completato la formazione presso l’accademia nazionale di polizia di Taoyuan. Negli anni Novanta è divenuto noto per il contributo alla risoluzione di una serie di casi d’alto profilo, che lo hanno portato a scalare rapidamente i vertici dell’Agenzia nazionale di polizia. Dopo averne assunto la direzione dal 2006 al 2008, è stato nominato presidente dell’accademia nazionale di polizia ed è entrato in politica due anni dopo, come vice dell’allora sindaco di Nuova Taipei, Eric Chu. Hou ha mantenuto l’incarico fino al 2018, anno in cui è stato nominato primo cittadino con 1,16 milioni di voti, il massimo mai ottenuto da un candidato del Kmt nelle amministrative della municipalità.

Nonostante sia stato più volte indicato negli ultimi mesi come candidato di punta del Kmt per le presidenziali del 2024, il sindaco di Nuova Taipei non ha mai alimentato le voci attorno alla sua nomina, iniziando a esprimere pubblicamente le sue opinioni sulla politica nazionale ed estera solo di recente. Durante i consigli comunali tenuti ultimamente con i colleghi di partito, ha lasciato trapelare la sua contrarietà alla formula “un Paese, due sistemi” proposta dalla Cina per perseguire l’unificazione con Taiwan, respingendo anche l’agenda a sostegno dell’indipendenza di Taiwan, ritenuta “prive di basi legali”. Solo “un credo, per tutta la vita”, quello di Hou, ovvero “prendersi cura di Taiwan” e dei territori sotto la sua giurisdizione (le isole di Penghu, Kinmen e Matsu) in un periodo in cui “le generazioni sembrano nutrire sfiducia nel futuro” e in cui solo “il ritorno al potere del Kuomintang può salvare Taiwan”. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa a poche ore dalla formalizzazione della sua candidatura, ha evidenziato la necessità di attuare “un cambiamento dirompente se vogliamo che ci sia un riassetto del potere”, dopo che lo scorso aprile aveva invitato la comunità internazionale a riconoscere l’esistenza della Repubblica di Cina, che designa formalmente Taiwan.

A più di sei mesi dal voto, i deputati del Kuomintang – tradizionalmente più propensi al dialogo con la Cina – hanno intrapreso varie iniziative per proporre il partito come interlocutore credibile e come forza in grado di assicurare stabilità allo Stretto di Taiwan, dove Pechino invia quotidianamente aerei e navi militari per riaffermare le sue pretese di sovranità sull’isola autogovernata. In quest’ottica va letto il viaggio in Cina effettuato il mese scorso dall’ex presidente taiwanese, Ma Ying-jeou, che guidò il Kuomintang dal 2009 al 2014. Durante i colloqui tenuti con i funzionari cinesi nell’ambito della visita, Ma ha ripetutamente invocato un aumento della cooperazione tra il governo di Pechino e quello di Taipei, che devono “mantenere gli scambi, cooperare e fare il possibile per evitare guerre e conflitti”. “I compatrioti che abitano entrambe le sponde dello Stretto appartengono alla stessa nazione e dovrebbero cooperare per promuovere la pace e la prosperità”, aveva aggiunto, ribadendo che “l’area di Taiwan e l’area continentale fanno entrambe parte di un’unica Repubblica di Cina”. Ma Ying-jeou aveva inoltre riservato parole dure all’attuale amministrazione della presidente Tsai Ing-wen, accusata di “mettere a repentaglio la sicurezza dell’isola” con la promozione di istanze indipendentiste. In mancanza di un cambio di rotta, Taiwan “sarà costretta in futuro a scegliere tra pace e guerra”, aveva dichiarato al suo ritorno sull’isola il 7 aprile.

I rapporti tra la Cina e l’isola di Taiwan hanno registrato una nuova fase di deterioramento dopo il colloquio tenuto negli Stati Uniti dalla presidente Tsai Ing-wen e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, il 5 aprile scorso a Los Angeles. All’incontro, considerato una palese violazione della sua sovranità e integrità territoriale, la Cina ha risposto organizzando nuove esercitazioni militari nello spazio aereo e nelle acque al largo dell’isola. Dall’8 al 10 aprile, le forze armate hanno schierato nello Stretto la portaerei Shandong e decine di aerei, che hanno simulato attacchi di precisione contro i principali siti strategici di Taiwan. Le esercitazioni, definite “un successo” dalle forze armate di Pechino, hanno incontrato la ferma condanna della presidente taiwanese Tsai Ing-wen, che ha accusato la Cina di avere aumentato le tensioni nello Stretto con la sua condotta “irresponsabile”.

