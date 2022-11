Taiwan, Blinken: “Gli Usa terranno aperti i canali di comunicazione con la Cina per evitare una escalation”

“Mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è vitale, non solo per Taiwan, ma anche per le Filippine e molti altri Paesi"

Gli Stati Uniti manterranno aperti i canali di comunicazione con la Cina per evitare una escalation delle tensioni, che non è nell’interesse di nessuno. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa virtuale con il ministro degli Esteri filippino, Enrique Manalo, tenuta oggi durante la sua vista a Manila. “Da quando la Repubblica popolare cinese ha lanciato quasi una dozzina di missili balistici verso Taiwan due giorni fa, i nostri alleati e partner in tutta la regione hanno espresso profonda preoccupazione per queste azioni destabilizzanti e pericolose”, ha detto Blinken, secondo quanto riferisce un resoconto del dipartimento di stato. “Mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è vitale, non solo per Taiwan, ma anche per le Filippine e molti altri Paesi. Ciò che accade nello Stretto di Taiwan colpisce l’intera regione. In molti modi colpisce il mondo intero, perché lo stretto, come il Mar Cinese Meridionale, è una via marittima fondamentale”, ha detto il segretario Usa, ricordando che quasi la metà dei container a livello globale attraversa il tratto di mare. “Gli Stati Uniti non credono che sia nell’interesse di Taiwan, della regione o della propria sicurezza nazionale aggravare questa situazione. Manterremo aperti i nostri canali di comunicazione con la Cina con l’intento di evitare una escalation dovuta a incomprensioni o comunicazioni errate”, ha detto Blinken.

Il segretario di Stato ha quindi fatto riferimento alla decisione del governo di Pechino di interrompere la cooperazione con gli Stati Uniti in una serie di aree, tra qui quella climatica, in risposta alla visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taipei. “Non dovremmo tenere in ostaggio la cooperazione su questioni di interesse globale a causa delle differenze tra i nostri due Paesi”, ha detto Blinken, arrivato a Manila venerdì dopo avere partecipato alla riunione ministeriale dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) a Phnom Penh, in Cambogia. “Il più grande produttore di carbonio del mondo si rifiuta ora di combattere la crisi climatica. Sospendere la cooperazione sul clima non punisce gli Stati Uniti, punisce il mondo, in particolare il mondo in via di sviluppo”, ha affermato il segretario Usa.

Secondo il ministero della Difesa taiwanese diversi aerei e navi militari cinesi sono stati avvistati vicino Taiwan questa mattina mentre simulavano un attacco all’isola. Secondo le autorità di Taipei alcuni mezzi hanno superato la linea mediana, che separa lo spazio aereo e marittimo della Cina da quello di Taiwan. In risposta alle incursioni l’esercito taiwanese ha emesso allerte radio e dispiegato sistemi di difesa missilistici per monitorare gli arerei militari cinesi. Nella giornata di ieri le autorità di Taiwan hanno registrato 68 aerei e 13 navi da guerra cinesi nello Stretto. Alcuni mezzi hanno attraversato la linea mediana “mettendo a rischio lo status quo”, ha denunciato il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui 49 velivoli hanno sorvolato la parte est della linea.

