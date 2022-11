Taiwan, Blinken: “Gli Usa si oppongono ai tentativi di modificare lo status quo con la forza”

Gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo nello Stretto di Taiwan, specialmente attraverso l’uso della forza. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel suo intervento all’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) in corso a Phnom Penh, in Cambogia. Il capo della diplomazia di Washington ha fatto riferimento alle esercitazioni a fuoco vivo organizzate dalle forze armate cinesi nello Stretto in risposta alla visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Secondo Blinken, la stabilità nello Stretto “è nell’interesse dell’intera regione”. Il segretario di Stato si è anche detto pronto ad ascoltare le idee sul tema dei Paesi membri dell’Asean.

L’Asean, intanto, ha diramato un comunicato nel quale ha avvertito che le forti tensioni nello Stretto di Taiwan potrebbero portare a “errori di calcolo”, a “un serio confronto” e finanche a “un conflitto aperto” tra le grandi potenze dalle conseguenze “impredicibili”. “L’Asean – si legge in una dichiarazione congiunta – è pronta a giocare un ruolo costruttivo nel facilitare un dialogo pacifico tra tutte le parti”. Il blocco invita dunque le parti alla “massima moderazione” e ad “astenersi da qualsiasi provocazione”.

A Phnom Penh si trovano sia il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, i quali non hanno tuttavia alcun faccia a faccia in programma. Wang ha approfittato della sua presenza in Cambogia per tornare a definire la visita di Pelosi “folle, irresponsabile e molto irrazionale”, come riportato dall’emittente di Stato “Cctv”. Il capo della diplomazia cinese ha però rinunciato a un incontro che avrebbe dovuto avere oggi con il collega giapponese Yoshimasa Hayashi. Lo ha reso noto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, attribuendo il cambio di programma all’insoddisfazione della Cina per il comunicato congiunto diramato ieri dal G7 (di cui il Giappone fa parte) su Taiwan.

Ieri, infatti, il gruppo delle sette maggiori economie del mondo ha attribuito a Pechino il forte innalzamento delle tensioni intorno all’isola, e in particolare alle esercitazioni militari a fuoco vivo organizzate in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Blinken, da parte sua, non ha fatto alcun riferimento alla visita di Pelosi a Taiwan, alla quale peraltro la Casa Bianca si era pubblicamente opposta. Il segretario di Stato ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, nella quale ha sottolineato che i due Paesi hanno “una visione comune per un Indo-Pacifico libero e aperto”.

