Svezia: il partito di governo sostiene l’adesione alla Nato

Il Partito socialdemocratico dei lavoratori di Svezia, principale forza che compone la maggioranza di governo a Stoccolma, ha reso noto di sostenere l’adesione del Paese alla Nato. In una dichiarazione, il partito della premier svedese, Magdalena Andersson, spiega di intendere cercare una ampia maggioranza parlamentare a favore dell’ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica. La decisione arriva dopo che il Paese ha reso noto di volere richiedere ufficialmente l’adesione all’organizzazione, sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. Per il Partito socialdemocratico dei lavoratori si tratta una scelta di campo storica, in quanto la formazione politica si lascia alle spalle decenni di netta opposizione all’adesione del Paese alla Nato. Secondo la stampa svedese, Andersson sarebbe “quasi certa” che il suo governo potrà formalizzare una domanda entro pochi giorni. Secondo il quotidiano svedese “Svenska Dagbladet”, il Paese potrebbe presentare la propria domanda di adesione alla Nato martedì 17 maggio. L’organa di stampa ha riferito che il governo si riunirà domani pomeriggio per dare il via libera alla “decisione storica” di richiedere ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza atlantica. Già nella giornata di martedì, le autorità potrebbero presentare una domanda scritta al quartiere generale della Nato a Bruxelles.

