Superbonus: il governo conferma le detrazioni d’imposta

I bonus per l’edilizia resteranno in vigore nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi. È questa la posizione espressa dal governo al termine degli incontri svolti oggi a palazzo Chigi prima con l’Associazione bancaria italiana (Abi), Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Sace, e poi con le con i vertici delle associazioni di categoria Ance, Confindustria, Confedilizia, Confapi e Alleanza delle Cooperative Italiane. Una volta concluso il tavolo, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sentito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, unitamente al sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di governo presenti, ha confermato “la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”. Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio, si legge in una nota di palazzo Chigi, “il governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate a quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme”. “Tale situazione, che l’esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) – prosegue la nota – verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti”. Nel tavolo tecnico, si legge ancora, “saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma”.

Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria per l’istituzione del tavolo tecnico e per l’apertura del governo all’utilizzo dell’F24 per lo sblocco dei crediti incagliati. Come Associazione nazionale costruttori edili (Ance), “siamo soddisfatti, abbiamo trovato un confronto franco, una grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e quindi un’apertura sull’F24, che era una delle misure da noi proposte, e sull’apertura di un tavolo tecnico anche per il futuro”, ha detto la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo. “Sono consapevoli che queste misure vanno prese rapidamente, perché non c’è più tempo, e adesso speriamo in questa rapidità di soluzione”, ha proseguito. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha parlato di un incontro “positivo” con il governo, ma non ha nascosto che resta “preoccupazione” in merito alla cessione dei crediti. “È stato un incontro positivo per risolvere un problema che a noi artigiani sta molto a cuore. C’è un po’ di preoccupazione per come dovrà essere accolto il tema della cessione dei crediti che per noi è fondamentale, e poi su come si dovrà delineare il periodo transitorio: cioè il periodo in cui le nostre aziende sono rimaste bloccate da questo provvedimento, soprattutto per i piccoli lavori di manutenzione”, ha proseguito. Granelli ha rimarcato che “c’è da avviare subito un lavoro che ha nella velocità il suo fattore più importante perché tante nostre aziende sono oggi in una situazione di estrema difficoltà”. Confartigianato, ha continuato, “ha caldeggiato l’intervento di Cassa depositi e prestiti” perché i lavori degli artigiani sono “di piccolo importo” e poco appetibili per il sistema bancario: “al momento ci si dice che non è possibile”. “Noi – ha sottolineato – continueremo a chiederlo perché il range di nostri artigiani sono piccoli lavori di manutenzione e questo ci dà un po’ di preoccupazione perché ci dà difficoltà a essere appetibili nel mondo bancario”. “Abbiamo solamente parlato della possibilità che questo lo possano fare le banche attraverso il meccanismo di compensazione degli F24. C’è da verificare la fattibilità di questo percorso”, ha proseguito. “Per noi che abbiamo piccoli importi c’è questo problema non da poco e speriamo che con la costituzione di questo tavolo si possa trovare un aiuto e una definizione adeguata per il nostro mondo”, ha detto ancora Granelli.

Da parte sua, Confapi “chiede di portare da quattro a dieci anni la detrazione dei crediti: questo consentirebbe di evitare dei rischi per molte aziende”, ha detto il presidente, Cristian Camisa, uscendo da palazzo Chigi. Inoltre “abbiamo auspicato che mentre si arriva all’anticipo degli F24, che è una delle ipotesi in campo, si possa attivare un prestito ponte con la cessione dei crediti da parte di Enel ed Eni, che hanno capienza e possibilità di reperire questi crediti”, ha detto Camisa. Infine “abbiamo chiesto che vi siano delle normative non settimanali o mensili ma che durino degli anni. Le nostre aziende hanno bisogno di programmazione per fare sì che gli investimenti in termini di macchinari e personale possano essere fatti nel lungo termine anche per venire incontro alle richieste europee”, ha proseguito. “Sui 19 miliardi di crediti incagliati ne rappresentiamo tre, rappresentiamo le piccole e medie industrie, quelle aziende a più scarsa patrimonializzazione e quindi a maggior ragione abbiamo necessità di un intervento particolarmente cenere”, ha concluso. Per il presidente di Confimi edilizia, Sergio Ventricelli, l’incontro “è andato bene perché c’è stata una presa di coscienza: è stato un confronto schietto e molto equilibrato”. “Noi non siamo contro nessuno – ha proseguito – ma vogliamo il rispetto delle regole. Buttare il lavoro fatto in questi anni sarebbe sbagliato”. “C’è stata un’apertura importante. Abbiamo parlato con l’Abi e probabilmente andiamo nella direzione auspicata di sbloccare i crediti per chi deve completare il lavoro”, ha aggiunto. “Abbiamo chiesto di posticipare le date, di portarle al 31 dicembre 2024 perché questo stallo ha bloccato tutti i lavori. Abbiamo chiesto con forza di fare parte del tavolo. Se si è creata qualche criticità prima è perché qualcuno non ci ha convocato: adesso non si ripeta lo stesso errore”, ha concluso Ventricelli.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram