Sunak affronta il problema delle “nazioni” britanniche

Dopo aver dedicato i primi giorni da primo ministro alle questioni economiche che preoccupano i cittadini britannici, Rishi Sunak ha affrontato oggi il tema non meno complesso dei rapporti con le nazioni devolute del Regno Unito. Partecipando al British-Irish Council, formato che mette insieme le autorità di Londra, Cardiff, Edimburgo e Belfast, oltre al primo ministro (taoiseach) irlandese, Sunak ha potuto discutere per la prima volta in qualità di capo del governo britannico su una serie di dossier critici, dal Protocollo sull’Irlanda del Nord alle istanze scozzesi per un secondo referendum di indipendenza. Il British-Irish Council è stato istituito nel contesto dell’Accordo del Venerdì Santo per promuovere una migliore cooperazione tra Regno Unito e Repubblica dall’Irlanda e prevede due riunioni all’anno. Era però dal 2007 che un premier britannico non partecipava al formato negoziale in questione, motivo per cui l’incontro odierno, che si tiene nella città inglese di Blackpool, ha assunto una particolare rilevanza.

Sunak è di fatto chiamato a “ricostruire” le relazioni con le nazioni devolute, in particolare con i governi di Galles e Scozia, “snobbati” dalla precedente premier Liz Truss, che nella sua breve esperienza a Downing Street non aveva mai ritenuto di dover tenere una conversazione telefonica con i premier Mark Drakeford e Nicola Sturgeon. A complicare il quadro c’è anche il persistente stallo politico in Irlanda del Nord, dove il Partito democratico unionista (Dup) ha bloccato il processo istituzionale all’Assemblea locale, lo Stormont, innescando il meccanismo che porterà a nuove elezioni entro i primi tre mesi del 2023. A questo si aggiunge il rapporto tra Londra e Dublino, raffreddatosi inevitabilmente negli ultimi anni a causa delle frizioni dell’accordo post Brexit con l’Unione europea e le dispute sulle merci in transito tra l’isola di Irlanda e la Gran Bretagna.

La risoluzione della crisi politica a Belfast sarà l’argomento principale degli incontri di Sunak, in particolare il bilaterale con l’omologo irlandese Micheal Martin. Dal governo di Londra sono giunti già segnali distensivi, con la decisione del ministro per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, di posticipare quanto possibile il nuovo voto per il rinnovo dello Stormont. Scongiurato lo scenario di un ritorno alle urne prima di Natale, Heaton-Harris ha spiegato più volte alla stampa di voler “dare tempo” alle parti coinvolte nello stallo per trovare un’intesa, fissando eventuali elezioni per marzo 2023 al massimo. Si tratta di un gesto sicuramente distensivo da parte dell’esecutivo britannico, che non intende peggiorare una situazione già di difficile gestione e che teme di esacerbare le tensioni esistenti promuovendo un nuovo voto, nel timore che esso cristallizzi ancora di più la polarizzazione tra unionisti e nazionalisti in Irlanda del Nord. Ovviamente anche Dublino ha espresso preoccupazione per la crisi tra i partiti dell’assemblea di Belfast, motivo per cui l’incontro tra Sunak e Martin potrebbe far emergere una strategia condivisa tra le due capitali per gestire l’impasse. Una dinamica del genere coinvolge però anche Bruxelles, laddove le autorità dell’Unione europea dovranno approvare qualsiasi eventuale revisione dell’accordo sull’Irlanda del Nord raggiunto nel dicembre 2020. Anche in questo contesto, Sunak ha auspicato un cambiamento di marcia, perorando relazioni più distese con le istituzioni comunitarie e manifestando la volontà di cercare un compromesso incentrato sul pragmatismo, “in nome degli interessi condivisi” tra Regno Unito e Ue.

Rispetto a Galles e Scozia, Sunak ha il vantaggio di aver mantenuto un comportamento formalmente corretto, avendo telefonato a Drakeford e Sturgeon già il giorno della nomina a leader dei Conservatori britannici e primo ministro, un gesto in evidente controtendenza rispetto a quello del predecessore a Downing Street. Sunak ha espresso l’intenzione e la speranza di stabilire relazioni costruttive con i capi di governo di Cardiff e Glasgow. Anche in questo caso, però, la realtà politica potrebbe ostacolare la volontà di Londra: Sturgeon ha ormai lanciato da mesi la campagna per chiedere un secondo referendum di indipendenza per la Scozia, forte di sondaggi che sembrerebbero confermare un solido sentimento a favore del distacco definitivo dal resto del Regno Unito. Gli appelli di Sunak per una maggiore cooperazione tra le nazioni devolute e l’Irlanda, a fronte di una crisi economica che coinvolge tutte le isole britanniche, potrebbero dunque non bastare per chiudere le diverse questioni nell’agenda dei leader locali.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram