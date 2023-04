Sudan, Ciad e Repubblica Centrafricana: le mosse del generale Dagalo all’ombra del Cremlino

La battaglia per il potere che si sta combattendo da sabato scorso in Sudan è il risultato di uno scontro in atto da tempo in seno ai vertici militari di Khartum

La battaglia per il potere che si sta combattendo da sabato scorso in Sudan è il risultato di uno scontro in atto da tempo in seno ai vertici militari di Khartum. Oltre alle questioni interne che hanno portato alla rottura tra le parti, tuttavia, è interessante provare a capire quali siano le ragioni più profonde che hanno determinato un tale drammatico esito, che rischia ora di avere delle ripercussioni nell’intera regione. Sarebbe superficiale, infatti, provare ad analizzare la crisi sudanese senza considerare il ruolo svolto da altre potenze – dalla Russia alle monarchie del Golfo – e, soprattutto, dai Paesi vicini del Sudan, a partire da Ciad e Repubblica Centrafricana. Una figura chiave per capire il nesso tra la crisi sudanese e i vicini regionali è quella del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, capo delle Forze di supporto rapido (Rsf), che in queste ore sta combattendo una cruenta battaglia per la presa del potere contro l’esercito regolare sudanese guidato dal presidente del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan. Proveniente da un clan arabo ciadiano della tribù Rizeigat, allo scoppio delle guerra nel Darfur, nel 2003, Dagalo assunse il comando delle famigerate milizie Janjaweed (“demoni a cavallo”) che si resero responsabili di efferati crimini di guerra e contro l’umanità, e nel 2013 fu posto dall’allora presidente Omar al Bashir alla testa delle neo-costituite Rsf.

È da questa posizione che Dagalo ha iniziato a giocare, anche dopo la caduta di Bashir nel 2019, una partita spregiudicata legata soprattutto allo sfruttamento delle immense risorse aurifere del Paese. Una partita che Dagalo sta portando avanti con il benestare interessato della compagnia paramilitare russa Wagner, con cui vanta strettissimi rapporti. Il gruppo fondato da Evgenij Prigozhin è infatti notoriamente uno stretto alleato di “Hemeti“, che nel novembre 2017 ha utilizzato i suoi uomini per assumere il controllo delle miniere d’oro nella regione del Darfur, mossa che lo ha portato a diventare una delle persone più ricche del Sudan. Suo fratello Abdul Rahim, numero due delle Rsf, dirige la società Al Junaid (o Al Gunade), coinvolta nell’estrazione e nel commercio dell’oro in Sudan. È in questo business che si intrecciano gli interessi di Dagalo e della Wagner, che negli anni si è assicurata il diritto di estrarre oro sudanese ed esportarlo in Russia. L’ingerenza della Russia nell’oro del Sudan è iniziata nel 2014, dopo il varo delle sanzioni occidentali contro Mosca in risposta all’invasione della Crimea. Le spedizioni di oro si sono rivelate un modo efficace per accumulare e trasferire ricchezza, rafforzando le casse statali russe ed eludendo i sistemi di monitoraggio finanziario internazionale.

Il legame ormai consolidato tra Dagalo e la Wagner è finito nelle lenti dell’intelligence degli Stati Uniti, che sperano di far pendere l’equilibrio di potere tra il capo della giunta militare al Burhan e il generale “Hemeti” in favore del primo. Come scrive la rivista specializzata “Africa Intelligence”, negli ultimi mesi il capo dell’intelligence militare sudanese Mohamed Ali Ahmed Subir – fedele sostenitore di al Burhan all’interno delle Forze armate sudanesi (Saf) – si è recato a Washington, dove ha incontrato alti esponenti dell’amministrazione di Joe Biden, sia del dipartimento di Stato che della Cia. Una visita che testimonia il mutato atteggiamento degli Usa nei confronti del Sudan, dettato dall’urgente priorità di ripristinare al più presto la stabilità (anche se ciò significa legittimare l’autorità di al Burhan) e contrastare la crescente influenza regionale di Mosca. Non è un caso, del resto, se dopo aver puntato sull’economista Abdallah Hamdok per la guida di un governo civile poi rovesciato dal golpe militare dell’ottobre 2021, Washington abbia allacciato con la giunta guidata da al Burhan dei rapporti di collaborazione culminati con la nomina, nell’agosto scorso, di John Godfrey come primo ambasciatore Usa in Sudan dopo quasi 25 anni.

Ma il Sudan non è il solo terreno nel quale Dagalo – e per il suo tramite la Russia – porta avanti le sue attività. All’inizio di dicembre, scrive ancora “Africa Intelligence”, Hemeti ha annunciato di aver chiuso il confine del Sudan con la Repubblica Centrafricana, ufficialmente per evitare che gli scontri tra le forze lealiste di Bangui e i gruppi ribelli si estendessero al Sudan. In realtà, riferiscono le fonti, la decisione risponderebbe ad un accordo informale con Bangui – il cui presidente Faustin-Archange Touadera è un alleato di ferro di Vladimir Putin – per consentire alle Rsf di intervenire nelle tre prefetture settentrionali del Paese, ovvero Vakaga, Haute-Kotto e Bamingui-Bangoran. Vale la pena di ricordare che il nord-est della Repubblica Centrafricana è un focolaio di controversie sul controllo delle miniere d’oro, sulle rotte migratorie del bestiame e sul contrabbando. I termini dell’accordo sarebbero stati definiti con il ministro dell’Allevamento centrafricano Hassan Bouba, che il presidente Touadera ha incaricato di neutralizzare i gruppi armati ostili. Bouba, un ex leader ribelle che è entrato a far parte del governo nel 2020, avrebbe effettuato una visita ufficiale a Birao, nella prefettura di Vakaga, alla fine di dicembre, oltre a recarsi nella città di confine di Am Dafok per incontrare gli ufficiali delle Rsf di stanza alla sua periferia. Ufficialmente, le Rsf sono distaccate solo sul lato sudanese del confine, tuttavia diverse fonti nella regione hanno confermato ad “Africa Intelligence” che alcuni dei suoi membri – forse ben 500 – avrebbero attraversato di almeno 30 chilometri il confine con la Repubblica Centrafricana per sostenere le milizie Wagner e l’esercito della Repubblica Centrafricana nella repressione dei gruppi ribelli ostili: il Fronte popolare per la rinascita della Repubblica Centrafricana (Fprc) di Noureddine Adam e l’Unità per la pace in Centrafrica (Upc) di Ali Darass.

Un presidio nella Repubblica Centrafricana, a ben vedere, garantirebbe alle Rsf l’accesso a diverse miniere d’oro, mentre per i loro alleati della Wagner la presenza nel nord della Repubblica Centrafricana – usata come base di retroguardia per i gruppi ribelli arabi ciadiani – è tanto geopolitica quanto finanziaria. Se i russi dovessero prosperarvi, infatti, diverse ambasciate occidentali temono che la regione possa servire da teatro per destabilizzare la transizione politica di un altro Paese chiave per la strategia di penetrazione russa in Africa, il Ciad, il cui leader Mahamat Idriss Deby teme la crescente influenza del suo fratellastro Seid, potente capo della compagnia energetica statale del Ciad e considerato uomo gradito alla Russia. Il Ciad, Paese formalmente ancora nell’orbita francese, è del resto considerato da numerosi osservatori come il prossimo obiettivo di Mosca e dei paramilitari della Wagner. L’allarme è stato lanciato di recente dal “New York Times” che, citando fonti di intelligence, ha riferito che gli Usa avrebbero avvertito il presidente Deby del fatto che i mercenari russi avrebbero complottato per uccidere lui e tre esponenti di alto livello della giunta militare al potere a N’Djamena, e che Mosca starebbe sostenendo i ribelli ciadiani – già responsabili dell’uccisione del presidente Idriss Deby Itno, padre di Mahamat, nell’aprile 2021 – che si ammassano nella vicina Repubblica Centrafricana, a sua volta già saldamente dell’orbita russa. Nel tentativo di rovesciare Mahamat Idriss Deby avrebbe un ruolo anche lo stesso Dagalo. Quest’ultimo, secondo alcune fonti locali, avrebbe peraltro offerto ospitalità ad alcuni gruppi di ribelli ciadiani nel villaggio di Um Dukhun, nel Darfur, a pochi chilometri dal confine tra Ciad e Sudan. E’ la stessa regione nella quale il generale sudanese protagonista delle cronache di questi giorni ha le sue origini e la base del suo potere.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram