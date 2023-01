Stop all’accoglienza in metropolitana, a Roma apre la prima struttura dedicata ai senza tetto

Passare dall’accoglienza emergenziale in metropolitana a strutture dedicate e aperte 24 ore su 24 per ospitare i senza tetto della Capitale: questo l’obiettivo del sindaco Roberto Gualtieri per i prossimi anni. Stamattina, alla Città dell’Altra economia a Testaccio, accompagnato dall’assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, Gualtieri ha inaugurato una nuova tensostruttura con 70 posti letto disponibili. Nei prossimi giorni, un’altra trentina di posti, saranno operativi nei Municipi VII e XII. In tutto, il Campidoglio conta entro la fine del mese, di implementare di almeno cento posti notturni il sistema di accoglienza comunale destinato alle persone senza fissa dimora. “Diciamo basta all’idea che le persone debbano essere accolte solamente nelle metropolitane durante la notte, è una sistemazione non decorosa per le persone, con implicazioni sul servizio, occorrono strutture dignitose, adeguate capaci di sostenere le persone durante tutta la giornata”, ha detto Gualteri.

Quella aperta a Testaccio “è una struttura h24, che collega la risposta alla prima emergenza con la costruzione di un percorso di supporto e sostegno per affrontare i vari problemi delle persone, dai documenti ai problemi sanitari”, ha aggiunto. Per il piano freddo di quest’anno il Campidoglio stima un incremento del 70 per cento dei posti di accoglienza nel circuito dei servizi sociali comunali e del 40 per cento in quello Sai (circuiti per l’accoglienza dei migranti). “Vogliamo una città solidale che non lasci indietro nessuno – ha sottolineato il sindaco -. Una città che cerca di integrare i più fragili, mettendoli al centro, è una città che ha le condizioni non solo per essere più giusta e solidale, ma anche per svilupparsi e crescere. Solo una città che non lascia indietro nessuno ha una prospettiva di rilancio”, ha concluso il sindaco.

