Stoltenberg a colloquio con Erdogan per discutere dell’adesione di Finlandia e Svezia

"Abbiamo concordato che le preoccupazioni di sicurezza di tutti gli Alleati devono essere prese in considerazione e i negoziati devono proseguire per trovare una soluzione", ha scritto su Twitter il segretario generale della Nato

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due hanno discusso “dell’importanza della politica Nato della porta aperta e della domanda di adesione di Finlandia e Svezia”, ha scritto Stoltenberg su Twitter. “Abbiamo concordato che le preoccupazioni di sicurezza di tutti gli Alleati devono essere prese in considerazione e i negoziati devono proseguire per trovare una soluzione”, ha aggiunto.

Erdogan alla Svezia: “Ponga fine al sostegno alle organizzazioni terroristiche”

Il “sostegno politico, finanziario e militare della Svezia alle organizzazioni terroristiche deve finire”. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversazione telefonica con il primo ministro della Svezia, Magdalena Andersson, secondo una dichiarazioni diffusa dalla Direzione delle comunicazioni della presidenza turca. “Nel corso del colloqui sono state discusse le relazioni tra i due Paesi e la domanda di adesione della Svezia alla Nato”, si legge. Erdogan “ha affermato che la Turchia ha sempre sostenuto pienamente la politica delle porte aperte della Nato e ha sottolineato che la solidarietà è un valore fondamentale all’interno dell’alleanza, sia in termini di sicurezza degli Stati membri che di sicurezza collettiva”. La Turchia, ha proseguito Erdogan, “ha espresso da tempo la sua insoddisfazione per i contatti della Svezia con individui e con le cosiddette organizzazioni sotto il controllo dell’organizzazione terroristica Pkk – il partito dei lavoratori del Kurdistan – Ypg – le Unità di protezione dei popoli – e Pyd – il partito dell’unione democratica – e ha sottolineato che continuano la presenza e le attività dell’organizzazione terroristica Feto in Svezia”. Il capo dello Stato turco ha aggiunto: “Sostenere che il Pkk/Pyd/Ypg stiano combattendo lo Stato islamico non riflette la verità”. In conclusione, Erdogan ha auspicato che “la Svezia adotti misure concrete e serie per dimostrare che condivide le preoccupazioni della Turchia riguardo all’organizzazione terroristica Pkk e alle sue ramificazioni in Siria e Iraq” e ha detto “che dovrebbero essere revocate anche le restrizioni imposte dalla Svezia alla Turchia nel settore della difesa”.

I legami con il Pkk il “problema principale” all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

Durante la giornata, il presidente della Turchia ha avuto un colloquio telefonico anche con il primo ministro britannico, Boris Johnson, per discutere della richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato. Secondo quanto riferito dalla Direzione delle comunicazioni turca, le parti hanno discusso anche della guerra in Ucraina. A proposito della richiesta di Svezia e Finlandia di entrare a far parte dell’Alleanza atlantica, Erdogan ha affermato che il problema principale è stato causato dai legami dei due Paesi con individui e con organizzazioni controllati dal Partito dei lavoratori del Kurdistan, considerati terroristi da Ankara. “La Turchia vuole essere sicura che Finlandia e Svezia aderiscano ai valori della Nato e osservino adeguatamente le legittime preoccupazioni” di Ankara, ha affermato Erdogan. Il capo dello Stato turco ha anche sottolineato che “la legittima obiezione dell’opinione pubblica turca all’adesione alla Nato di Paesi che sostengono il terrorismo non dovrebbe essere trascurata”. Inoltre, secondo quanto ha detto il presidente dell’industria per la difesa turca, Ismail Demir, durante la sua visita a Londra, il Regno Unito ha revocato tutte le restrizioni alle esportazioni di armi verso la Turchia. “Sono stati discussi dettagli importanti su questioni tecniche e, allo stesso tempo, sono state prese misure in linea di principio per portare i legami bilaterali a un livello più alto nel campo della difesa”, ha detto Demir.

Il presidente finlandese Niinisto: “Colloqui aperti e diretti con Erdogan sull’adesione”

Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha dichiarato di aver avuto oggi colloqui “aperti e diretti” con l’omologo turco per discutere la candidatura della Finlandia all’adesione alla Nato. “Ho affermato che, in quanto alleati della Nato, Finlandia e Turchia si impegneranno per la sicurezza reciproca e le nostre relazioni si rafforzeranno”, ha twittato Niinisto dopo il confronto con Erdogan. “La Finlandia condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Il dialogo stretto continua”, ha aggiunto.

