Stato d’allerta in Giappone dopo l’incursione di navi cinesi nelle acque territoriali

Le forze navali del Giappone sono in stato di allerta dopo l’individuazione di diverse navi militari della Cina, tra le quali la portaerei Liaoning, nelle acque territoriali di Tokyo. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa giapponese, secondo cui si tratta della nona incursione dallo scorso novembre. La portaerei Liaoning e quattro navi militari cinesi (due grandi cacciatorpediniere Tipo 055, un cacciatorpediniere Tipo 052D, una fregata Tipo 054A e una nave da rifornimento Tipo 901) sono state avvistate a circa 260 chilometri dalle isole di Daito, parte della prefettura di Okinawa. Le unità si troverebbero nell’area da diversi giorni, dopo esser salpate dal Mar Cinese Orientale e aver attraversato lo Stretto di Miyako, a nord di Taiwan. “Queste attività navali cinesi costituiscono una preoccupazione per la nostra sicurezza nazionale”, si legge nel comunicato della Difesa di Tokyo.

L’episodio avviene dopo che venerdì scorso il governo giapponese ha pubblicato tre nuovi documenti strategici nei quali la Cina viene definita “una minaccia strategica senza precedenti”. L’esecutivo del primo ministro Fumio Kishida ha anche avviato il più importante programma di riarmo dai tempi della Seconda guerra mondiale, che prevede lo stanziamento di 315 miliardi di dollari per l’acquisizione di sistemi d’arma nei prossimi cinque anni. Sempre venerdì la Cina ha inoltrato una formale protesta al Giappone dopo l’approvazione della nuova versione della sua Strategia di sicurezza nazionale, che accusa “falsamente” Pechino di impegnarsi nella “coercizione economica” e in attività militari che destano “grande preoccupazione” nella comunità internazionale.

Lo ha fatto sapere l’ambasciata cinese a Tokyo, secondo cui il documento viola lo spirito delle quattro intese raggiunte dalle parti e alimenta le tensioni regionali. “La Cina ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica nazionale di natura difensiva e non ha mai istigato né partecipato a una corsa agli armamenti”, sostiene la sede diplomatica, che ha inoltre difeso l’approccio adottato dal Partito comunista nei confronti di Taiwan e delle isole Senkaku, rivendicate come parte del territorio nazionale. L’ambasciata invita il Giappone a non giustificare il proprio riarmo con la “teoria della minaccia cinese” e ad abbracciare il consenso politico che classifica i due Paesi come “partner e non come reciproche minacce”.

