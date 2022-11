Sri Lanka nel caos dopo la pandemia e i debiti della dinastia politica Rajapaksa

Lo Sri Lanka sta precipitando in una crisi sempre più grave, che potrebbe mettere a rischio perfino la sua tenuta democratica: la devastazione economica ha scatenato la protesta sociale, la contestazione è degenerata in violenza, l’autorità ha risposto con una stretta emergenziale, di fronte alla quale l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha esortato alla moderazione. L’economia dello Sri Lanka è stata particolarmente colpita dalla pandemia di coronavirus, che ha praticamente azzerato il turismo e acuito la carenza di valuta estera, necessaria per le importazioni essenziali. Ad aprile l’inflazione ha toccato il 29,8 per cento. Da settimane ci sono razionamenti nei supermercati, nelle stazioni di rifornimento e nell’erogazione della corrente elettrica. Dopo i disordini di lunedì, che hanno provocato la morte di otto persone e il ferimento di più di 200, oltre a danni materiali, il governo, che aveva già proclamato lo stato di emergenza e il coprifuoco, ha conferito alle forze militari e di polizia il potere di effettuare perquisizioni e arresti senza mandati e le ha autorizzate a sparare ai saccheggiatori e ai violenti.

La situazione, inoltre, si inserisce in un contesto più ampio, che riguarda l’Asia meridionale, e non solo: il Nepal e il Pakistan, anch’essi alle prese con problemi di riserve valutarie e inflazione, osservano con preoccupazione; l’India e la Cina, che hanno stretti legami finanziari, non si limitano a osservare. Da quando, il 12 aprile, il ministero delle Finanze di Colombo ha dichiarato l’inadempienza agli obblighi sul debito pubblico estero, che ammonta a circa 51 miliardi di dollari, Pechino si è espressa più volte per promettere sostegno, che finora si è concretizzato nell’annuncio di aiuti umanitari per circa 31 milioni di dollari attraverso l’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale, cui si aggiunge una donazione di alimenti per circa 315 mila dollari da parte della provincia dello Yunnan. Nel frattempo con Pechino, cui è stata chiesta una ristrutturazione del debito, è in corso un’interlocuzione sulla concessione di un finanziamento da 2,5 miliardi di dollari, di cui un prestito da un miliardo di dollari e una linea di credito da 1,5 miliardi. L’India ha annunciato ulteriore assistenza finanziaria, per 500 milioni di dollari, per acquisti di carburante – in aggiunta a una linea di credito precedente dello stesso importo e per la stessa finalità e a una da un miliardo di dollari per l’acquisto di cibo – e la proroga del meccanismo di swap di valuta.

L’aggravarsi della situazione ha riportato l’attenzione sui rapporti tra lo Sri Lanka e i due grandi Paesi dell’Asia continentale, soprattutto la Cina, nei confronti della quale è pesantemente indebitato. Nell’ultimo decennio Pechino ha concesso a Colombo prestiti agevolati per oltre cinque miliardi di dollari, con lo scopo di finanziare la costruzione di autostrade, porti e altre infrastrutture nell’ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), la grande iniziativa di connettività lanciata dal presidente Xi Jinping. Il basso rendimento dei progetti ha tuttavia alimentato l’ipotesi di una “trappola del debito” nei confronti di Colombo, che Pechino nega di aver teso. Anche l’India si è sentita in dovere di negare accuse circolate sui media. La sua ambasciata a Colombo qualche settimana fa ha negato che con la linea di credito per l’acquisto di cibo fossero stati comprati cannoni ad acqua da utilizzare contro i manifestanti, mentre tra ieri e oggi ha respinto le congetture apparse su media e social media riguardo alla presunta fuga in India di personalità politiche srilankesi e all’invio di truppe indiane nello Sri Lanka.

Ciò che è certo è che lo stato di indebitamento del Paese insulare è insostenibile, come ha dichiarato il Fondo monetario internazionale (Fmi), dal quale Colombo puntava a ottenere quattro miliardi di dollari con una procedura rapida. L’organizzazione con sede a Washington, dopo l’avvio dei colloqui il mese scorso, ha chiarito che il requisito per i prestiti sarà il progresso verso la sostenibilità del debito, ovvero che il governo deve irrigidire la sua politica monetaria e aumentare la pressione fiscale. Il governo, però, è allo sbando. Il presidente, Gotabaya Rajapaksa, ha perso la maggioranza il 5 aprile, ma ha rifiutato di rassegnare le dimissioni, contando sul 20mo emendamento alla Costituzione, introdotto dopo il suo insediamento, per il quale il presidente può solo dimettersi o essere messo in stato d’accusa. Ha poi effettuato un rimpasto, che non è bastato a placare il malcontento. Lunedì il primo ministro, nonché fratello, Mahinda Rajapaksa, si è dimesso per aprire la strada alla formazione di un governo di unità nazionale, ma il suo passo indietro è stato seguito da scontri tra sostenitori e oppositori dell’attuale esecutivo. Altri membri della famiglia Rajapaksa che facevano parte della squadra di governo erano stati precedentemente “sacrificati”, tra cui Basil, rimosso dal delicato compito di guidare il ministero delle Finanze.

La potente dinastia politica Rajapaksa non è nuova alle contestazioni. Gotabaya, eletto nel 2019 con un programma incentrato sul nazionalismo, lo sviluppo economico e la sicurezza, si è scontrato sì con l’impatto negativo sull’economia degli attentati terroristici e della pandemia, ma la sua gestione economica è oggetto di critiche, soprattutto per i massicci tagli fiscali e per il ricorso al credito straniero, tra cui quello cinese. Mahinda, presidente dal 2005 al 2015, si era a sua volta distinto per l’avvio di progetti infrastrutturali su larga scala, specialmente portuali, e per l’avvicinamento alla Cina, a scapito della storica influenza indiana. Nel 2018 il “New York Times” rivelò pagamenti per la sua campagna presidenziale del 2015 riconducibili a conti di China Harbor Engineering Company, coinvolta nella prima fase della costruzione del porto di Hambantota, inaugurato nel 2010. Al di là dei presunti illeciti, l’opera rappresenta un caso paradigmatico di progetto economicamente impraticabile per lo Sri Lanka, impraticabilità che ha portato nel 2017 alla concessione in locazione per 99 anni a un’altra compagnia cinese, China Merchants Port.

