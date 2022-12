Sri Lanka, il premier Wickremesinghe: “La Cina ci aiuterà a superare la crisi finanziaria”

La Cina ha offerto "qualche centinaia di milioni di dollari" in prestiti allo Sri Lanka per aiutare ad alleviare la carenza di beni essenziali. Lo ha detto il primo ministro della Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, in un’intervista al quotidiano “Financial Times”

La Cina ha offerto “qualche centinaia di milioni di dollari” in prestiti allo Sri Lanka per aiutare ad alleviare la carenza di beni essenziali. Lo ha detto il primo ministro della Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, in un’intervista al quotidiano “Financial Times”. Wickremesinghe ha affermato di sperare di finalizzare il prestito cinese mentre il suo governo sta continuando a cercare aiuti di emergenza per far andare avanti l’economia e sono in corso i negoziati un salvataggio del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il premier ha aggiunto che i colloqui con Pechino su ulteriori prestiti sono in una fase iniziale. “È una somma abbastanza sostanziosa pari a qualche centinaio di milioni di dollari”, ha detto. “Ci aiuterà comunque a procurarci beni di consumo essenziali, fertilizzanti”, ha aggiunto Wickremesinghe, che sembra prendere le distanze dall’India, storico partner del Paese asiatico. Gli aiuti di Nuova Delhi “non sono andati oltre un certo punto” e, per questo motivo, lo Sri Lanka dovrebbe cercare più finanziamenti da Giappone e Cina, ha detto il premier. “Con l’India abbiamo avuto un rapporto speciale e, finché non facciamo nulla per danneggiare la sicurezza nazionale indiana, possiamo andare d’accordo”, ha detto il premier.

Wickremesinghe, che mercoledì ha anche assunto il ruolo di ministro delle Finanze dopo che l’incarico è rimasto vacante per più di due settimane, ha affermato di volersi rivolgere a Pechino e ad altri creditori, compresi obbligazionisti privati, per colloqui di ristrutturazione solo una volta concordato un accordo con l’Fmi. Il premier, tuttavia, ha aggiunto che è troppo presto per sapere se lo Sri Lanka possa aspettarsi che la Cina accettasse la parità di trattamento con gli altri creditori, compresi gli obbligazionisti privati. “Potremmo non avere quel potere contrattuale”, ha detto, aggiungendo che è necessario “trattare tutti allo stesso modo”. È probabile che garantire i finanziamenti dell’Fmi richieda riforme politicamente controverse come il taglio della spesa pubblica e la privatizzazione delle società statali. Ma Wickremesinghe, parlando al “Financial Times”, ha respinto le preoccupazioni di non avere il sostegno necessario ad affrontare un simile processo. “Mi è stato chiesto di risolvere la crisi”, ha detto, aggiungendo che il Parlamento dello Sri Lanka dovrà “prima capire quanto è profonda la crisi, poi come uscirne”. “Scegliere un primo ministro in una crisi è molto diverso dalla scelta di un primo ministro in un’elezione”, ha concluso Wickremesinghe.

