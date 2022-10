Sri Lanka: il Parlamento si prepara a eleggere il nuovo presidente, tre i candidati

In lizza ci sono il primo ministro Ranil Wickremesinghe e i deputati Dullas Alahapperuma e Anura Kumara Dissanayake. Il nuovo presidente avrà il compito di far ripartire un Paese stremato da una crisi multidimensionale che ha provocato razionamenti di beni di prima necessità come cibo, carburanti e farmaci

Tre candidati si contenderanno domani la presidenza dello Sri Lanka dopo che il vertice dello Stato è stato travolto dalla crisi economica. La segreteria del Parlamento ha annunciato oggi i nomi convalidati dal segretario Dhammika Dasanayake. In lizza ci sono il primo ministro e presidente ad interim Ranil Wickremesinghe e i deputati Dullas Alahapperuma e Anura Kumara Dissanayake. La candidatura di Wickremesinghe – precisa un comunicato – è stata proposta dal ministro della Pubblica amministrazione e responsabile dei rapporti parlamentari Dinesh Gunawardena e dal deputato Manusha Nanayakkara. Quella di Alahapperuma è stata avanzata, invece, dal leader dell’opposizione Sajith Premadasa e dal ministro degli Esteri Gamini Lakshman Peiris. Dissanayake, infine, ha per sponsor i deputati Vijitha Herath e Harini Amarasuriya. Secondo la Costituzione, il presidente viene eletto dal popolo, ma in caso di posizione vacante prima della scadenza del mandato è il Parlamento a eleggere un sostituto. La sede presidenziale è stata dichiarata vacante dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, inviate il 14 luglio dall’ex presidente, fuggito prima alle Maldive e poi a Singapore.

Wickremesinghe, 73 anni, leader del Partito nazionale unito (Unp), è premier dal 12 maggio, dopo le dimissioni di Mahinda Rajapaksa, fratello di Gotabaya, rimosso dal potere in seguito alle proteste. Dal 15 luglio è anche presidente ad interim. Veterano della politica, ha guidato quattro governi tra il 1993 e il 2019 prima di quello attuale, in cui ha assunto anche la carica di ministro delle Finanze e la conduzione dei colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La contestazione ha investito anche lui, con l’incendio della sua casa. Wickremesinghe ha risposto con la dichiarazione dello stato di emergenza e, secondo indiscrezioni della stampa, ha chiesto ai militari di “fare tutto il necessario per ripristinare l’ordine”. Alahapperuma, 63 anni, eletto nel 2020 nel Fronte popolare dello Sri Lanka (Slpp), presieduto da Peiris, è stato titolare di vari ministeri sotto la presidenza di Gotabaya Rajapaksa e la premiership di Mahinda Rajapaksa, da ultimo il dicastero dei Mass media, retto fino al 3 aprile. Dissanayake, 53 anni, è il leader del Fronte di liberazione popolare (Jvp), un partito comunista marxista-leninista.

I due avversari di Wickremesinghe non hanno profili di primo piano e il leader dell’opposizione Premadasa ha rinunciato a candidarsi. Fino al 10 luglio Wickremesinghe poteva contare su una maggioranza parlamentare, con 115 voti a suo favore su 225 seggi. La sua figura, però, interna a una classe dirigente che ha gravi responsabilità nella crisi, è bersaglio di attacchi. Il suo governo ha annunciato un taglio significativo della spesa pubblica, un 2023 difficile e una ripresa non prima del 2024. Al tempo stesso, Wickremesinghe ha sottolineato il suo ruolo per l’uscita dalla crisi e il rilancio dell’economia nazionale, rendendo noto di aver quasi concluso i negoziati con l’Fmi e di avere in corso trattative anche con dei Paesi stranieri per ottenere assistenza finanziaria. Ieri è stato toccato il centesimo giorno delle proteste di massa del movimento “Gota go home”, che non si sono placate dopo la fuga di Gotabaya. Anche oggi alla vigilia dell’elezione del suo successore, a Colombo ci sono state manifestazioni per chiedere le dimissioni del presidente ad interim. In questo clima si attende l’esito di un voto che dovrebbe far ripartire un Paese stremato da una crisi multidimensionale che ha provocato razionamenti di beni di prima necessità come cibo, carburanti e farmaci.

