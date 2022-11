Sri Lanka, Fmi: colloqui tecnici proseguiranno secondo programma

"La nostra missione virtuale nell'ambito dei colloqui a livello tecnico dal 9 al 23 maggio è appena iniziata, e proseguirà come pianificato così da essere del tutto pronti per le discussioni politiche quando si sarà formato un nuovo governo", afferma una nota del Fondo

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha assicurato oggi che i colloqui a livello tecnico in corso con le autorità dello Sri Lanka proseguiranno secondo programma in vista dell’avvio di discussioni politiche col prossimo governo del Paese, dopo la crisi aperta dall’annuncio delle dimissioni del premier Mahinda Rajapaksa. “La nostra missione virtuale nell’ambito dei colloqui a livello tecnico dal 9 al 23 maggio è appena iniziata, e proseguirà come pianificato così da essere del tutto pronti per le discussioni politiche quando si sarà formato un nuovo governo”, afferma una nota del Fondo. La nota aggiunge che l’Fmi sta osservando con attenzione gli sviluppi nel Paese, ed esprime preoccupazione per le violenze e le tensioni sociali.

Lo Sri Lanka è precipitato in una crisi economica e finanziaria in seguito alla pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori economici chiave, a cominciare dal turismo, e acuito la carenza di valuta estera, necessaria per le importazioni essenziali. Ad aprile l’inflazione ha toccato il 29,8 per cento. Da settimane ci sono razionamenti nei supermercati, nelle stazioni di rifornimento e nell’erogazione della corrente elettrica. Il 5 aprile il governo ha perso la maggioranza parlamentare. Rajapaksa ha effettuato un rimpasto, ma ha rifiutato di rassegnare le dimissioni e guida, dunque, un governo di minoranza. Secondo il 20mo emendamento alla Costituzione, introdotto dopo il suo insediamento, il presidente non può essere rimosso: può solo dimettersi o essere messo in stato d’accusa.

Il 12 aprile il ministero delle Finanze ha dichiarato l’inadempienza agli obblighi sul debito pubblico estero, che ammonta a circa 51 miliardi di dollari. Una delegazione si è poi recata a Washington per colloqui col Fondo monetario internazionale (Fmi), ma l’organizzazione ha chiesto al governo di irrigidire la sua politica monetaria e aumentare la pressione fiscale per far fronte alla crisi del debito nazionale. “Abbiamo avuto discussioni tecniche molto positive sui preparativi per il negoziato con le autorità” dello Sri Lanka, ha dichiarato Anne-Marie Gulde-Wolf, direttrice facente funzione del dipartimento per l’Asia e il Pacifico del Fondo monetario, nel corso di una conferenza stampa. “Il requisito per il prestito di fondi sarà il progresso verso la sostenibilità del debito”, ha aggiunto Gulde-Wolf.

