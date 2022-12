Sri Lanka: la direttrice dell’Fmi Georgieva esprime preoccupazione per le tensioni sociali

Georgieva ha tracciato un parallelo con ondate di protesta verificatesi prima della pandemia in altri Paesi, come Francia e Cile, individuandone il filo conduttore nella "sensazione di un aumento delle diseguaglianze" e di decisioni assunte senza il sostegno dell'opinione pubblica

La direttrice operativa del Fondo monetario internazionale ha paventato nuove proteste e un peggioramento delle tensioni sociali nello Sri Lanka, se il governo di quel Paese non correrà ai ripari con adeguati sussidi su carburante e beni alimentari per le fasce meno abbienti della società. Georgieva ha tracciato un parallelo con ondate di protesta verificatesi prima della pandemia in altri Paesi, come Francia e Cile, individuandone il filo conduttore nella “sensazione di un aumento delle diseguaglianze” e di decisioni assunte senza il sostegno dell’opinione pubblica. “Molti Paesi affrontano ora una pericolosa carenza di risorse alimentari e un marcato aumento dei prezzi di cibo, energia e fertilizzanti”, ha aggiunto Georgieva. Il Fondo monetario e la Banca mondiale hanno lanciato questa settimana un piano per una Istituzione finanziaria internazionale congiunta (Ifi) tesa a far fronte all’insicurezza alimentare globale.

Lo Sri Lanka è precipitato in una crisi economica e finanziaria in seguito alla pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori economici chiave, a cominciare dal turismo, e acuito la carenza di valuta estera, necessaria per le importazioni essenziali. Ad aprile l’inflazione ha toccato il 29,8 per cento. Da settimane ci sono razionamenti nei supermercati, nelle stazioni di rifornimento e nell’erogazione della corrente elettrica. Il 5 aprile il governo ha perso la maggioranza parlamentare, e la scorsa settimana l’ex premier Mahinda Rajapaksa ha rassegnato le dimissioni sull’onda di violente proteste nel Paese. Il presidente, Gotabaya Rajapaksa, rifiuta invece di fare un passo indietro. Secondo il 20mo emendamento alla Costituzione, introdotto dopo il suo insediamento, il presidente non può essere rimosso: può solo dimettersi o essere messo in stato d’accusa.

Il 12 aprile il ministero delle Finanze ha dichiarato l’inadempienza agli obblighi sul debito pubblico estero, che ammonta a circa 51 miliardi di dollari. Una delegazione si è poi recata a Washington per colloqui col Fondo monetario internazionale (Fmi), ma l’organizzazione ha chiesto al governo di irrigidire la sua politica monetaria e aumentare la pressione fiscale per far fronte alla crisi del debito nazionale. “Abbiamo avuto discussioni tecniche molto positive sui preparativi per il negoziato con le autorità” dello Sri Lanka, ha dichiarato Anne-Marie Gulde-Wolf, direttrice facente funzione del dipartimento per l’Asia e il Pacifico del Fondo monetario, nel corso di una conferenza stampa. “Il requisito per il prestito di fondi sarà il progresso verso la sostenibilità del debito”, ha aggiunto Gulde-Wolf.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram