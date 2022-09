Speranza positivo al Covid, parteciperà al Consiglio dei ministri in video

Il ministro della Salute Roberta Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo fa sapere lo staff del ministero. Speranza si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri.

Secondo l’ultimo bollettino sono 39.474 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 17.703.887 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 73 per un totale di 167.505 dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono 228.559 con un rapporto tamponi-positivi al 17,3 per cento. Gli attualmente positivi sono 603.882. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 183. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 4.199, undici in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (6.204), Lazio (4.939) e Campania (3.833).

