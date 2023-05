Spagna: sindacati e imprenditori firmano un accordo sugli aumenti salariali per il periodo 2023-2025

I segretari generali della Confederazione spagnola delle commissioni operaie e dell’Unione generale dei lavoratori, Unai Sordo e Pepe Alvarez, e i presidenti di Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) e delle piccole e medie imprese (Cepyme), Antonio Garamendi e Gerardo Cuerva, firmeranno oggi l’accordo che prevede un aumento salariale del 10 per cento tra il 2023 e il 2025.

All’evento non parteciperà nessun membro del governo poiché si tratta di un accordo bilaterale, frutto di negoziati tra sindacati e datori di lavoro. Nell’intesa raggiunta nei giorni scorsi i sindacati e i datori di lavoro dichiarano la loro intenzione di attuare, nel periodo 2023-2025, “una politica salariale che contribuisca contemporaneamente alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della competitività delle imprese spagnole”. Le parti raccomandano aumenti salariali del 4 per cento nel 2023 e del 3 per cento sia per il 2024 che per il 2025, con una clausola di revisione salariale che, in caso di aumento dell’inflazione, potrebbe comportare ulteriori incrementi fino all’1 per cento per ciascuno degli anni dell’accordo (2023-2025).

