Spagna, Sanchez: “Tutelare i diritti del lavoro e parità tra uomini e donne”

Il governo spagnolo prosegue nel suo impegno per la tutela dei diritti del lavoro, la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e la formazione per incrementare l’occupazione. Lo ha dichiarato il premier del governo, Pedro Sanchez, in occasione della festività del Primo maggio. “Tutelare i diritti del lavoro, garantire le migliori condizioni di lavoro, la parità tra uomini e donne e promuovere la formazione per l’occupazione. Su questo stiamo lavorando dall’inizio della legislatura, con il dialogo sociale e politiche pubbliche eque”, ha scritto Sanchez su Twitter.

