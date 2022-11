Spagna: per Telefonica utile di un miliardo di euro nel primo semestre del 2022

L’impresa di telecomunicazioni spagnola Telefonica nel primo semestre del 2022 ha ottenuto un utile di poco più di un miliardo di euro. Tra gennaio e giugno il fatturato è stato di 22,4 miliardi di euro in termini organici, con una crescita del 4,2 per cento. L’operatore ha registrato una crescita in tutti i suoi mercati, con particolari progressi in Germania e Brasile. La società di telecomunicazioni ha confermato l’intenzione di pagare un dividendo in contanti di 0,30 euro per azione nel 2022. Inoltre, nell’ambito della politica di remunerazione degli azionisti, il Consiglio di amministrazione ha approvato una proposta per il riscatto dello 0,43 per cento del capitale attualmente detenuto dalla società in azioni proprie. L’indebitamento è aumentato nel semestre a 28,8 miliardi di euro a seguito delle acquisizioni delle attività della brasiliana Oi e della società tecnologica Be-terna. Includendo la vendita del 45 per cento di Bluevía, il veicolo per la fibra in Spagna, conclusa pochi giorni fa, per 1 miliardo di euro, il debito scenderebbe a circa 27,8 miliardi di euro.

