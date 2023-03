Spagna, la ministra dell’Economia: “Approvati 10,7 miliardi di fondi del Pnrr”

Nel primo trimestre del 2023, la Spagna ha approvato 10,7 miliardi di euro di investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) pari al 40 per cento dei 28,6 miliardi di euro preventivati per quest’anno. Lo ha annunciato la ministra dell’Economia, Nadia Calvino, evidenziando che l’utilizzo di tali fondi sta registrando una “notevole accelerazione”.

La ministra ha spiegato che la ragione dell’aumento dell’attuazione dei fondi è dovuta all’incremento del ruolo delle comunità autonome, grazie all’aumento del numero di inviti a presentare proposte. Finora, il governo stima che quasi 300 mila progetti siano stati interessati dal pacchetto europeo in tutto il Paese, il 45 per cento dei quali provenienti da aziende. Oltre agli investimenti, Calvino ha assicurato che l’esecutivo continuerà ad attuare l’agenda delle riforme strutturali nel 2023 con nuove riforme come il sistema universitario, la seconda fase della riforma delle pensioni e la nuova legge sulle abitazioni. A questo proposito, la ministra ha evidenziato che l’impatto dei fondi comunitari ha un effetto tra i 30 e i 40 miliardi di euro in più sul Pil per ogni anno di attuazione degli investimenti e delle riforme. Raggruppati per investimento, gli stanziamenti principali vanno alla riabilitazione degli edifici con aiuti per 6,8 miliardi di euro, alla rete di trasporto ferroviario (6 miliardi di euro) e al kit digitale, con 3 miliardi di euro messi a bilancio.

