Spagna: la crisi di Prisa apre la “battaglia” per il suo controllo, fra i pretendenti anche Mediaset

La cronica crisi finanziaria di Prisa, il grande gruppo multimediale di contenuti informativi in Spagna, ha attirato gli interessi di diversi investitori internazionali fra cui Mediaset e Vivendi. L’azienda spagnola ha chiuso il 2022 con un debito bancario lordo di poco più di 728 milioni di euro. Il gruppo è editore dei quotidiani “El Pais”, “Cinco Dias”, “As” e “El HuffPost”, nonché di “Cadena Ser”, l’emittente radiofonica generalista più ascoltata del Paese, e di “Prisa Tv”. Il principale azionista di Prisa è il fondo d’investimento britannico Amber Capital con il 29,8 per cento delle quote, seguito dal gruppo francese Vivendi che il 5 maggio scorso ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri spagnolo per aumentare la sua partecipazione dal 9,9 al 10,9 per cento. Tra i principali azionisti figurano, inoltre, Oviedo Holdings (10,8 per cento), la società di telecomunicazioni spagnola Telefonica (9,4 per cento), il fondo Rucandio (7,6 per cento), il gruppo imprenditoriale iberico del settore Itc Global Alconaba (7 per cento), gruppo di consulenza in investimenti sanitari Gho Networks (5 per cento), l’imprenditore qatariota Khalid Thani Abdullah Al Thani (4,9 per cento), l’uomo d’affari messicano Carlos Slim (4,3 per cento) e Banco Santander (4,1 per cento).

Per ridurre il suo debito, Prisa ha avviato il processo per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per alleviare i pesanti pagamenti degli interessi sul suo debito dopo l’esorbitante aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, questa mossa finanziaria potrebbe aprire una nuova “guerra” per il controllo dell’azienda in mesi particolarmente delicati in vista delle elezioni generali previste per la fine del 2023 ed anche nel periodo successivo, ovvero quando si dovrà insediare il nuovo governo. Diverse fonti del mondo editoriale consultate dal quotidiano “The Objective”, hanno indicato che non solo Vivendi sta puntando molto sul controllo di Prisa, ma ci sarebbero anche altri interessati come Mediaset Spagna e l’imprenditore messicano Carlos Slim, proprietario dell’azienda di infrastrutture Ohla. Nel caso di Mediaset Spagna, proprietaria delle emittenti “Telecinco” e “Cuatro”, le fonti hanno spiegato che il suo presidente Borja Prado sta cercando da settimane di convincere la casa madre italiana a tentare l’acquisizione del gruppo. Indiscrezioni confermate anche dal quotidiano “El Economista”. Prado è una figura nota in Spagna: dopo un passato da direttore di Rotschild Spagna è stato presidente di Mediobanca per la Penisola Iberica e per l’America Latina fra il 2007 e di Endesa, controllata di Enel. Prado è anche presidente del gruppo spagnolo della Commissione trilaterale.

Il presidente di Mediaset Spagna vorrebbe guidare il gruppo verso posizioni “più favorevoli” al centrodestra per facilitare l’arrivo del leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, alla presidenza del governo dopo le elezioni di fine anno. Alessandro Salem e Massimo Musolino, rispettivamente co-amministratore delegato e direttore esecutivo, invece, sarebbero “allineati con la famiglia Berlusconi”, e preferirebbero limitare le attività del gruppo “alla ricerca di ricavi economici” ma restando “lontani da un posizionamento politico”, pur non escludendo “la possibilità di un approccio verso Prisa, con cui sono già stati in trattativa negli ultimi mesi”. Sempre le stesse fonti consultate da “The Objective” hanno rivelato che Prado avrebbe già avuto incontri con il governo di Pedro Sanchez per proporre l’operazione, assicurando che, in caso di acquisizione della maggioranza di Prisa, verrebbe garantito il “mantenimento dell’ideologia progressista” de “El Pais” e di “Cadena Ser”, nonostante Mediaset sia controllata da Berlusconi “storicamente legato alla destra”.

La scorsa settimana, il quotidiano “El Confidencial Digital”, ha rivelato che il leader dei popolari Feijoo si è incontrato almeno due volte con Prado e avrebbe anche visitato le strutture di Mediaset Spagna. Fonti che hanno familiarità con il dossier hanno riferito che il leader del partito conservatore avrebbe assicurato a Prado che, se sarà eletto presidente del governo alla fine del 2023, annullerà il “decreto anti Opa” che impedisce a un investitore di acquistare più del 10 per cento di un’azienda senza ottenere l’autorizzazione preventiva del Consiglio dei ministri. Secondo “El Confidencial Digital”, l’entourage del leader del Pp ritiene che questa normativa miri, in realtà, a “proteggere” le aziende come Prisa, considerate “vicine” a Pedro Sanchez e più critiche nei confronti dei conservatori. A riprova di ciò, fonti vicine ai popolari hanno ricordato come il governo socialista abbia vietato a Vivendi di acquisire il 29,9 per cento del capitale di Prisa, ritenendo che il gruppo francese fosse troppo vicino alla destra conservatrice. Per “The Objective”, invece, il governo non intenderebbe bloccare l’operazione se a condurla dovesse essere Mediaset a patto che venga “garantita l’assoluta fedeltà di ‘El País’ e ‘Cadena Ser’ alla causa della rielezione di Pedro Sanchez”. Fonti vicine a Prisa hanno ammesso che sarebbero in corso delle ma hanno chiarito che al momento l’operazione resta “molto complicata”.