Spagna-Francia: firmato il Trattato di amicizia e cooperazione, si consolida il legame tra Madrid e Parigi

La Spagna e la Francia hanno firmato oggi a Barcellona il Trattato di amicizia e cooperazione nell’ambito del 27mo vertice ispano-francese rafforzando le già consolidare relazioni tra Madrid e Parigi. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ed il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno sottoscritto nella capitale catalana un testo che si aggiunge allo storico Trattato dell’Eliseo tra Francia e Germania, di cui domenica si commemora il 60mo anniversario, e al più recente Trattato del Quirinale tra Francia e Italia, del 2021, mentre per la Spagna si tratta del secondo dopo quello con il Portogallo. Il documento è valido “per un periodo di tempo indefinito” e potrà essere modificato di comune accordo. L’accordo prevede un vertice bilaterale annuale, guidato dai presidenti dei due Paesi con i membri dei rispettivi governi. Il documento di 24 pagine stabilisce che un membro del governo di una delle parti sarà invitato al Consiglio dei ministri dell’altra parte almeno una volta ogni tre mesi e a rotazione e prevede la promozione di scambi e incontri tra i loro funzionari. Uno dei punti centrali del Trattato è dedicato alla politica estera, di sicurezza e di difesa. In questa sezione, Spagna e Francia si impegnano a prestare “particolare attenzione all’uguaglianza di genere e alla promozione della diplomazia femminista” e si cercheranno inoltre “posizioni comuni” nelle regioni del Mediterraneo, dell’Africa e dell’Indo-Pacifico.

Il Trattato ha poi l’obiettivo di facilitare un’azione “più coordinata” all’interno dell’Unione europea. “Le parti, in particolare a livello di ministri degli Esteri, si consulteranno regolarmente su questioni di politica estera, in particolare quelle che riguardano i loro interessi nazionali, nonché in caso di crisi e prima di grandi eventi internazionali”, si legge in un passaggio dell’accordo. Il titolo IV del Trattato contiene un impegno generico a riaprire le frontiere interne tra i due Paesi che rappresenta un “risultato essenziale del progetto europeo”. Il governo francese sta mantenendo 6 dei 38 valichi di frontiera completamente chiusi e altri tre sono aperti solo durante il giorno, mentre a quelli aperti vengono effettuati rigidi controlli per prevenire l’immigrazione clandestina. Non sono permanenti, ma casuali e dissuasive. La Spagna ha ricordato alla Francia in diverse occasioni che questi punti di passaggio devono essere riaperti al più presto perché la mobilità interna è uno dei punti di forza dell’Unione europea e perché esiste già una cooperazione in materia di immigrazione e sicurezza.

Il Trattato stabilisce poi che i due Paesi creino un servizio di volontariato congiunto per raggiungere soprattutto i giovani che non lavorano e non studiano. Allo stesso tempo, sarò nominato un Consiglio della gioventù che avrà il compito di supervisionare il servizio volontario e di proporre raccomandazioni per i vertici bilaterali annuali. Nel corso del vertice, una delle questioni principali in agenda è stata la realizzazione dell’interconnettore di idrogeno tra Barcellona e Marsiglia, progetto che Sanchez ha definito “il trionfo dell’innovazione, della scienza e della trasformazione ecologica per la lotta al cambiamento climatico. Da parte sua, Macron ha chiesto di “accelerare” la collaborazione per l’interconnessione ferroviaria di elettricità e gas ed ha insistito sull’importanza di accelerare le economie verdi, semplificare gli investimenti per le aziende e sviluppare l’industria in Europa. “Queste sono le ambizioni del trattato”, ha dichiarato il leader francese, che ha anche sottolineato l’importanza di creare una risposta europea alla concorrenza statunitense.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram