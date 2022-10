Spagna: a giugno la disoccupazione scende dell’1,4 per cento

A giugno il numero di disoccupati registrati presso gli uffici del Servizio pubblico per l’impiego della Spagna è diminuito di 42.409 unitĂ (-1,4 per cento), portando il numero totale di disoccupati al di sotto dei 2,9 milioni per la prima volta dall’autunno del 2008. È quanto emerge dai dati resi noti oggi dal ministero del Lavoro e dell’Economia sociale.

Il mese scorso si è chiuso con 2.880.582 disoccupati, il dato piÚ basso degli ultimi 14 anni a seguito dello scoppio della crisi finanziaria. Il numero di contratti registrati nel mese di giugno è stato di 1.768.988, mantenendo la tendenza dei mesi precedenti. Del numero totale, 783.595 (il 44,3 per cento) erano a tempo indeterminato, in un mese in cui i contratti a tempo determinato sono storicamente predominanti a causa della campagna estiva.

