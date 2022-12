Sostenibilità, i dati del rapporto Asvis: aumentano le distanze tra le Regioni

Un Paese a diverse velocità, in cui le differenze tra aree forti e aree deboli aumentano anziché diminuire. È la fotografia restituita dal Rapporto sui Territori 2022 pubblicato oggi dall’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e presentato al Cnel dai presidenti dell’Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini. Tra il 2010 e il 2021, secondo il rapporto, sono aumentate le distanze tra le Regioni nel raggiungimento di sette degli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia di povertà, salute, istruzione, parità di genere, energia, lavoro e città e comunità. Nello stesso periodo i divari tra i territori diminuiscono solo per gli obiettivi di economia circolare e giustizia e istituzioni, mentre restano stabili le distanze su altri cinque obiettivi: agricoltura e alimentazione, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, infrastrutture e innovazione, disuguaglianze, vita sulla terra. Per alcuni obiettivi, il Rapporto propone anche una prima valutazione dell’impatto della pandemia. In particolare, tra il 2019 e il 2021 si è aggravato notevolmente il gap esistente in tema di povertà e salute, nonostante il complessivo miglioramento registrato tra il 2010 e 2021. Per l’istruzione la media nazionale migliora in tutto il periodo soprattutto grazie alle performance delle Regioni migliori, mentre negli anni della pandemia si registra un ulteriore peggioramento per quelle rimaste più indietro.

Le tragedie causate dalle recenti alluvioni delle Marche e di Ischia, secondo l’Asvis, dimostrano come i cambiamenti climatici e l’urbanizzazione incontrollata siano una temibile combinazione, sottolineando il ritardo del legislatore in materia. Da almeno tre legislature il Parlamento non riesce infatti a legiferare su consumo di suolo e rigenerazione urbana. L’Asvis propone l’attivazione di una sede di confronto inter-istituzionale, istituita dalle commissioni Ambiente e Territorio di Camera e Senato per individuare il “nucleo essenziale” delle questioni che necessitano di un aggiornamento normativo. Tra le altre proposte, l’approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, l’estensione a tutti i ministeri dell’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile del Mims (oggi Mit) e l’attuazione delle raccomandazioni sul dissesto idrogeologico della Corte dei Conti in materia di finanziamenti, accelerazione dei tempi degli interventi e governance.

“Il Rapporto è uno strumento a disposizione delle istituzioni centrali e locali e sollecita il Parlamento ad aggiornare la normativa e a realizzare politiche coordinate per il governo dei territori, in considerazione delle relative diversità e fragilità”, hanno spiegato i presidenti dell’Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini. “La disponibilità di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di altri fondi europei e nazionali, è – hanno segnalato – un’occasione imperdibile per aiutare i territori nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, ridurre le disuguaglianze e prevenire tragedie come quelle causate dalle recenti alluvioni”. Per il presidente del Cnel, Tiziano Treu, “il ritardo del nostro Paese nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu trova ragione in un errato modello di sviluppo i cui effetti devastanti, in termini di cambiamenti climatici, generano un’automatica accentuazione delle disuguaglianze sociali. In questo quadro si collocano le cosiddette priorità trasversali previste dal Pnrr e la necessità di nuove competenze, soprattutto digitali, in capo a tutti i cittadini”.

Di fronte ai grandi temi del nostro tempo – povertà, conflitti, pandemia e riscaldamento globale – non si può più temporeggiare. Secondo il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, Dario Nardella, intervenuto con un videomessaggio alla presentazione del rapporto, “la politica del rinvio non è più accettabile. Le moltissime risorse del Pnrr devono essere un volano per fare crescere il territorio e le realtà sociali attraverso progetti sostenibili volti ad accelerare la transizione ecologica. Dopo i risultati fallimentari di Cop27 – ha aggiunto – le città in quanto istituzioni più vicine ai cittadini dovranno assumere la leadership. Attraverso le città in Italia e in Europa passa il futuro di tutto il continente”. Anche secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, “le sfide possono diventare un’occasione di rinascita produttiva, sociale ed economica” da realizzarsi “attraverso la transizione energetica con la conseguente produzione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo i sussidi ambientali dannosi e trasformandoli in sostegni alla riconversione ecologica nei settori interessati all’intero sistema produttivo”. Fondamentale per Fedriga sarà il coinvolgimento delle Regioni: “Gli ambiziosi target dell’Agenda Onu 2030 non potranno essere raggiunti senza un profondo coinvolgimento dei vari livelli di governo, coesi in uno sforzo di trasformazione delle politiche e dei modelli di amministrazione della cosa pubblica”.

