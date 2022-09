Somalia: chi è Hamza Abdi Barre, 21mo primo ministro del Paese

Figura dalla solida esperienza politica, Barre è stato presidente della commissione elettorale della sua regione natale, l'Oltregiuba, quindi consulente per il sindaco di Mogadiscio e successivamente per il ministero degli Affari costituzionali del governo federale (2015-2019)

Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha nominato Hamza Abdi Barre come nuovo primo ministro del governo federale somalo, il 21mo nella storia del Paese. Nato a Chisimaio 48 anni fa, Barre si è diplomato nel 2001 all’Università della scienza e della tecnica in Yemen in management, specializzazione nella quale ha anche conseguito un master all’Università internazionale islamica della Malesia nel 2009. Figura dalla solida esperienza politica, Barre è stato presidente della commissione elettorale della sua regione natale, l’Oltregiuba, quindi consulente per il sindaco di Mogadiscio e successivamente per il ministero degli Affari costituzionali del governo federale (2015-2019). Esponente del Partito per la pace e lo sviluppo (Pdfp), di cui è leader e fondatore il presidente Mohamud, Barre è stato di recente eletto deputato della Camera del popolo (la camera bassa del Parlamento somalo) ed è considerato uno stretto alleato del presidente Mohamud, con il quale ha già collaborato per diversi anni.

Del Pdfp, oggi rinominato Unione del partito per la pace e lo sviluppo, Barre è anche stato segretario generale. Sposato e padre di otto figli, negli anni il neonominato premier si è distinto in particolare nel settore educativo: il suo nome è associato all’Università di Chisimaio, istituto che ha contribuito a fondare e nel quale ha inoltre ricoperto il ruolo di vice rettore e direttore degli affari costituzionali, e all’università di Mogadiscio, dove è stato lettore senior. Nell’annunciare la sua nomina, il presidente Mohamud gli ha oggi augurato “il massimo successo alla guida dell’ambizioso programma di riforme del governo” e ha invitato la popolazione somala a fornirgli “il suo incrollabile sostegno”, secondo quanto si legge in una nota diramata dalla presidenza somala. La nomina del nuovo primo ministro era attesa dopo che Mohamud si è ufficialmente insediato la scorsa settimana come decimo presidente eletto della Somalia.

