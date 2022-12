Somalia: il presidente eletto Mohamud ha ufficialmente assunto l’incarico

Il presidente eletto della Somalia Hassan Sheikh Mohamud ha ufficialmente assunto l’incarico oggi, in una cerimonia tenuta a Villa Somalia – sede della presidenza – durante la quale il presidente uscente Mohamed Abdullahi Farmajo gli ha simbolicamente trasferito i poteri. Nel cedere l’incarico, riferisce l’emittente “Sonna”, Farmajo ha chiesto al pubblico di mostrare sostegno a Mohamud e di lavorare al suo fianco nell’adempimento dei suoi doveri. Mohamud ha ringraziato il suo predecessore, Farmajo per aver contribuito ad un “pacifico trasferimento dei poteri” e ha aggiunto che si consulterà con lui su alcune questioni durante il suo mandato. Già al potere dal 2012 al 2017, Hassan Sheikh Mohamud ha vinto le elezioni presidenziali tenute in Somalia domenica scorsa, 15 maggio, guadagnandosi così il diritto di guidare il Paese per i prossimi quattro anni. Il candidato ha sconfitto il presidente uscente Mohamed Abdullah “Farmajo” al terzo turno dopo che i primi due turni – che richiedevano una maggioranza qualificata di due terzi – si erano conclusi con una fumata nera. L’elezione di Mohamud – che ha prestato giuramento la stessa domenica dopo che Farmajo ha riconosciuto la sconfitta – ha posto fine così a un processo elettorale a lungo ritardato dopo la fine del mandato dello stesso presidente uscente, nel febbraio 2021, fatto che aveva sollevato tensioni politiche e accresciuto le preoccupazioni per l’insicurezza a Mogadiscio e in tutto il Paese.

Mohamud, 66 anni, è leader e fondatore del partito Unione per la pace e lo sviluppo (Pdp), che ad oggi detiene la maggioranza dei seggi in entrambe le camere del Parlamento somalo. Il nuovo capo dello Stato federale, come detto, fu già presidente dal 2012 al 2017, anno in cui fu sconfitto da Farmajo alle ultime elezioni presidenziali; ha un passato da docente presso l’Università nazionale somala (Uns) – di cui è tra i fondatori -, è un attivista sociale appartenente al clan hauia (insediato nel centro e nel sud della Somalia), ed è generalmente considerato un islamico moderato. Nato nella provincia centrale di Hiran nel 1955, Mohamud è cresciuto in un quartiere borghese di Mogadiscio e si è laureato in ingegneria tecnica all’Università nazionale somala nel 1981, dove divenne insegnante prima di conseguire un diploma post-laurea presso l’Università di Bhopal, in India. Al suo ritorno in Somalia entrò a far parte del ministero dell’Istruzione per supervisionare un programma di formazione degli insegnanti finanziato dalle Nazioni Unite. Quando il governo centrale collassò allo scoppio della guerra civile, nel 1991, Mohamud entrò a far parte del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ​​come funzionario dell’istruzione, viaggiando per la Somalia meridionale e centrale, consentendogli di toccare con mano l’entità del crollo nel settore dell’istruzione e tre anni dopo fondò una delle prime scuole primarie a Mogadiscio dallo scoppio della guerra. Durante gli anni ’90 Mohamud fu molto attivo nei gruppi della società civile e, in particolare, si distinse per il suo ruolo esercitato nella risoluzione delle controversie tra clan. Il suo primo vero successo in questo senso fu la sua partecipazione ai negoziati nel 1997, che hanno supervisionato la rimozione della famigerata “Linea verde” che divideva Mogadiscio in due sezioni controllate dai signori della guerra dei clan rivali.

Nel 2001 Mohamud entrò a far parte del Centro per la ricerca e il dialogo (Crd) – società indipendente senza scopo di lucro volta a promuovere la ricostruzione sociale, economica e politica della Somalia, spesso criticata in quanto considerata strettamente affiliata all’Occidente – come ricercatore nella ricostruzione postbellica e in seguito ha lavorato come consulente di vari organismi delle Nazioni Unite e del governo di transizione prima di compiere il salto in politica. Nel 2011 Mohamud fondò infatti il partito di cui è tuttora il leader, l’Unione per la pace e lo sviluppo (Pdp), che ha stretti legami con al Islah – il ramo somalo dei Fratelli musulmani – e che è stato fondamentale per ricostruire il sistema educativo in Somalia sulla scia dei conflitti tra clan, contribuendo ad istruire molte scuole con programmi di studio musulmani simili a quelli già portati avanti in Sudan e in Egitto. Descritto dai più come un islamista moderato in un Paese quasi interamente musulmano, Mohamud si è sempre opposto fermamente al gruppo jihadista al Shabab, affiliato ad al Qaeda, sebbene in passato sia stato considerato vicino all’Unione delle corti islamiche (Uic), un gruppo di tribunali islamici locali inizialmente istituito da uomini d’affari per stabilire una qualche forma dell’ordine nello Stato senza legge dopo anni di guerra civile, e che furono in contrapposizione con il Governo federale di transizione somalo. Le Uic portarono comunque una relativa pace nel Paese nel 2006, prima che l’Etiopia lo invadesse e rovesciasse il governo guidato dalle corti islamiche nel timore della crescente influenza esercitata da al Shabaab sui tribunali islamici.

La campagna elettorale di Mohamud è stata incentrata sui ripetuti appelli all’unità, dopo le enormi divisioni e tensioni tra clan e Stati che hanno caratterizzato il travagliato processo elettorale rischiando a più riprese di farlo deragliare, concetto che non ha mancato di ribadire subito dopo aver prestato giuramento questa mattina. “Vi prometto che lavoreremo a stretto contatto con gli Stati regionali e i nostri partner internazionali”, ha affermato il neo eletto presidente, che al terzo turno ha ottenuto 214 voti contro i 110 di Farmajo. Mohamud ha trascorso la maggior parte degli ultimi due anni a Mogadiscio, conducendo – insieme ad altri esponenti di primo piano della politica somala contrari al tentativo di Farmajo di prolungare il suo mandato di due anni – una campagna serrata contro il presidente uscente affinché le elezioni si svolgessero nei tempi previsti, salvo poi slittare di oltre un anno a causa di ritardi e divisioni che hanno a lungo ostacolato il processo elettorale. Nel febbraio 2021, in concomitanza con la scadenza naturale del mandato di Farmajo, Mohamud è stato anche preso di mira dopo che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell’hotel in cui alloggiava a Mogadiscio per fermare le proteste che i candidati dell’opposizione riuniti nel Consiglio dei candidati alla presidenza (Cpc) stavano pianificando nella capitale contro il prolungamento del mandato dell’ex presidente sconfitto.

Mohamud è uno dei pochissimi leader somali rimasti nel Paese durante i 30 anni di guerra civile. Dal suo rivale Farmajo eredita un Paese afflitto da molteplici problemi, su tutte la cronica insicurezza legata ai ripetuti attacchi del gruppo jihadista al Shabaab, l’ultimo avvenuto a soli quattro giorni dalle elezioni nei pressi dell’aeroporto internazionale “Aden Adde” di Mogadiscio, dove si sono svolte ieri le operazioni di voto: nell’attacco sono morte almeno quattro persone, incluso l’attentatore, mentre diverse altre sono rimaste ferite. Ma la sfida della sicurezza non è l’unica che Mohamud si troverà a fronteggiare nei prossimi quattro anni: da mesi la Somalia è infatti afflitta da una devastante siccità che rischia di trasformarsi in carestia se non affrontata in tempo e che, secondo le stime delle agenzie delle Nazioni Unite, spinge al momento oltre 3,5 milioni di persone ad aver bisogno di aiuti alimentari urgenti. Oltre a ciò, ci sono poi le sfide economiche: anche la Somalia, come gran parte dei Paesi africani, si trova infatti a fronteggiare con un’aumento del costo della vita e con un’inflazione dilagante innescata dalla guerra in Ucraina.

A livello politico, poi, ci sono le crescenti spaccature interne tra il governo federale e gli Stati regionali che, specie negli ultimi due anni, sono state al centro di una gravissima crisi politica che hanno messo a serio rischio i progressi compiuti dalle istituzioni somale e l’intero processo elettorale. Quanto alla politica regionale, inoltre, gli analisti concordano sul fatto che Mohamud sarà chiamato a ricucire le relazioni con Paesi come il Kenya e gli Emirati Arabi Uniti, che da anni si sono deteriorate: con Nairobi, in particolare, la causa scatenante è l’annosa disputa sui confini marittimi tra i due Paesi che riguarda in particolare controllo di un’area marittima di circa 160 mila chilometri quadrati nell’Oceano Indiano rivendicata da entrambi e particolarmente ricca di petrolio e gas. Nell’ottobre scorso la Corte internazionale di giustizia (Cig) de L’Aia ha stabilito in proposito che non esiste, ad oggi, una frontiera marittima realmente definita che consenta di attribuire con chiarezza le rispettive aree di competenza ed è quindi necessario identificarla, e ha di conseguenza tracciato la nuova linea di confine marittimo fra i due Paesi con un calcolo che estende lungo la frontiera terrestre il territorio marittimo delle due parti: una decisione che, di fatto, dà ragione alla Somalia, che rivendica da tempo un’estensione a sud-est della propria area di competenza, respingendo tuttavia la sua richiesta di ottenere un risarcimento da Nairobi per il danno subito.

