Somalia: al via il tour del presidente Mohamud negli Stati federati, oggi è a Baidoa

Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud è in visita oggi a Baidoa, nello Stato sudoccidentale di Bai, nella prima tappa di un tour che ha chiamato “Treno della pace” e lo porterà in tutti e cinque gli Stati membri federati. Lo riferisce “Radio Dalsan“, precisando che il neoeletto presidente è arrivato in città ed è stato preceduto da una delegazione governativa, mentre a Baidoa l’immagine di Mohamud è stata affissa nei luoghi strategici della città. Secondo quanto trapelato e riportato dai media locali, al centro del tour del neoeletto presidente ci saranno l’impegno per la riconciliazione, la lotta alla siccità e la stabilità politica nel Paese. Già presidente dal 2012 al 2017, Mohamud ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 15 maggio sconfiggendo il capo di Stato uscente Mohamed Abdullah “Farmajo” al terzo turno dopo che i primi due turni – che richiedevano una maggioranza qualificata di due terzi – si erano conclusi con una fumata nera. La sua elezione ha posto fine così a un processo elettorale a lungo ritardato dopo la fine del mandato dello stesso presidente uscente, nel febbraio 2021, fatto che aveva sollevato tensioni politiche e accresciuto le preoccupazioni per l’insicurezza a Mogadiscio e in tutto il Paese.

Mohamud, 66 anni, è leader e fondatore del partito Unione per la pace e lo sviluppo (Pdp), che ad oggi detiene la maggioranza dei seggi in entrambe le camere del Parlamento somalo, e ha un passato da docente presso l’Università nazionale somala (Uns) – di cui è tra i fondatori -, oltre che di attivista sociale appartenente al clan hauia (insediato nel centro e nel sud della Somalia). Generalmente considerato un islamico moderato, Mohamud è nato nella provincia centrale di Hiran nel 1955 e cresciuto in un quartiere borghese di Mogadiscio prima di laurearsi in ingegneria tecnica all’Università nazionale somala nel 1981, dove divenne insegnante prima di conseguire un diploma post-laurea presso l’Università di Bhopal, in India. Al suo ritorno in Somalia entrò a far parte del ministero dell’Istruzione per supervisionare un programma di formazione degli insegnanti finanziato dalle Nazioni Unite. Quando il governo centrale collassò allo scoppio della guerra civile, nel 1991, Mohamud entrò a far parte del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ​​come funzionario dell’istruzione, viaggiando per la Somalia meridionale e centrale, consentendogli di toccare con mano l’entità del crollo nel settore dell’istruzione e tre anni dopo fondò una delle prime scuole primarie a Mogadiscio dallo scoppio della guerra. Durante gli anni ’90 Mohamud fu molto attivo nei gruppi della società civile e, in particolare, si distinse per il suo ruolo esercitato nella risoluzione delle controversie tra clan. Il suo primo vero successo in questo senso fu la sua partecipazione ai negoziati nel 1997, che hanno supervisionato la rimozione della famigerata “Linea verde” che divideva Mogadiscio in due sezioni controllate dai signori della guerra dei clan rivali.

