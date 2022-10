Sogei: “Nessun attacco informatico contro l’Agenzia delle Entrate”

In merito al presunto attacco informatico al sistema informativo della fiscalità, Sogei Spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione finanziaria.

Dagli accertamenti tecnici svolti, Sogei – riferisce una nota – esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell’Agenzia delle entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso.

Questa mattina un collettivo di hacker del gruppo LockBit aveva pubblicato su una bacheca pubblica la notizia di aver attaccato il sito dell’Agenzia delle Entrate e di aver carpito 78 gigabyte di dati.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram