Snam rileva da Golar una nave Fsru per progetto in Sardegna

Snam e Golar Lng Limited hanno firmato un contratto in base al quale Golar cederà a Snam la nave metaniera “Golar Arctic”, previa conversione in unità di stoccaggio e rigassificazione (Fsru), da installare nell’area portuale di Portovesme, in Sardegna, come previsto dal progetto per l’approvvigionamento energetico dell’isola.

Il contratto – si legge in una nota – ha un valore complessivo di 269 milioni di euro e include l’acquisto della nave e l’investimento necessario per la sua conversione in una Fsru con una capacità di stoccaggio fino a 140.000 metri cubi. A seguito della completa conversione, la Fsru sarà ceduta al Gruppo Snam.

L’avvio delle attività di conversione della nave e degli adempimenti conseguenti sono subordinati al rilascio da parte di Snam di una Notice-to-Proceed (Ntp), a valle della quale la consegna della Fsru potrà avvenire entro circa due anni.

