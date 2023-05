Siria: proseguono i colloqui regionali per favorire il rientro di Damasco nella Lega araba

Dopo l’esclusione della Siria dalla Lega araba nel 2011 in seguito all’inizio della crisi e alla violenza repressione delle proteste in piazza, Damasco è più vicina che mai al reintegro nel consesso dei 22 Stati arabi. In questo contesto, proseguono i colloqui dei diversi attori regionali in vista del prossimo vertice atteso il 19 maggio a Riad, in Arabia Saudita. Il possibile reintegro della Siria nella Lega araba è stato infatti al centro dei colloqui telefonici intrattenuti negli ultimi giorni dal ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, con omologhi della regione, in preparazione della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri arabi di domenica 7 maggio, che discuterà anche della crisi in Sudan. Secondo un comunicato stampa del ministero egiziano, Shoukry ha avuto delle telefonate con il ministro degli Esteri sudanese, Ali al Sadiq, con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, il ministro degli Esteri iracheno, Fouad Muhammad Hussein, il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, il ministro degli Affari Esteri di Gibuti, Mahmoud Ali Youssef, e il ministro degli Affari Esteri del Kenya, Alfred Mutua. I contatti con i ministri arabi sono avvenuti nel quadro della consultazione, del coordinamento delle posizioni e della preparazione della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri arabi su Sudan e Siria.

Lo scorso 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha dichiarato che “la Siria non può essere privata dei suoi diritti” e che quello che il Paese nordafricano sta facendo nei suoi confronti “si basa sul fatto che Damasco è un membro fondatore della Lega araba”. Da parte sua, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha fatto sapere in un’intervista all’emittente televisiva egiziana “El Sharq Tv”, che il reintegro della Siria nella Lega araba potrebbe avvenire anche prima del prossimo vertice del 19 maggio. Il percorso di reintegro della Siria nell’organizzazione “deve avvenire per tappe”, secondo le norme giuridiche previste dalla Carta della Lega araba. La prima fase prevede “un incontro, poi la discussione tra gli Stati membri della Lega e infine un accordo”, che deve essere approvato all’unanimità. Aboul Gheit ha infine sottolineato che il rinvio del ritorno di Damasco alla Lega può essere ostacolato “solo da un evento importante”. In un’altra intervista, il segretario generale aveva riferito che vi sono, infatti dei “passi graduali” da compiere legati alle norme giuridiche previste dalla Carta della Lega araba.

Inoltre, secondo Aboul Gheit, la Siria non è stata espulsa dall’organizzazione, ma la sua adesione è stata semplicemente sospesa. Ad ogni modo, un Paese o un gruppo di Paesi ha il diritto di chiedere una discussione sulla questione del ritorno della Siria nella Lega araba, e, in caso di accordo sul reintegro di Damasco, sarà convocato un incontro straordinario a livello di ministri degli Esteri arabi, ha precisato. Anche il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, si è espresso sulla questione, definendo il reintegro di Damasco nel consesso dei 22 Stati arabi un “processo molto lungo, difficile e pieno di ostacoli, data la complessità della crisi dopo dodici anni di conflitto”. Secondo Safadi, la Siria ha “abbastanza voti favorevoli tra i 22 Paesi membri”. “Il reintegro nella Lega araba sarà simbolico”, ha aggiunto il ministro degli Esteri giordano parlando alla “Cnn”, ma “per porre davvero fine alla crisi siriana, è necessario che tutta la comunità internazionale sia coinvolta, perché ci sono le sanzioni europee, le sanzioni statunitense e ci sarà un enorme bisogno di un impegno internazionale per la ricostruzione”. Una dimostrazione di disponibilità a compiere veri progressi per porre fine al conflitto nel Paese, secondo Safadi, aiuterebbe la Lega araba a ottenere la revoca di queste sanzioni, che costituiscono un ostacolo insormontabile alla ricostruzione.

Anche la Giordania si sta adoperando per reintegrare Damasco nella Lega araba, avendo ospitato nella capitale Amman la riunione tra i ministri degli Esteri del Regno hascemita, della Siria, dell’Iraq e dell’Egitto, anche per discutere la sua proposta per trovare una “soluzione politica” al conflitto siriano. In questa occasione, i partecipanti hanno proposto una “soluzione politica” per porre fine al conflitto siriano e alle sue ripercussioni regionali, “preservando l’unità, la coesione e la sovranità della Siria”. “Questa soluzione deve soddisfare le aspirazioni del popolo siriano, liberarlo dal terrorismo, rafforzare le condizioni favorevoli al ritorno volontario e sicuro dei rifugiati, portare all’uscita di tutte le forze straniere illegali, in modo da raggiungere la riconciliazione nazionale, il ripristino della sicurezza, della stabilità e del ruolo della Siria”, afferma la dichiarazione. Alla presenza del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, i capi della diplomazia dei quattro Paesi arabi (il principe saudita Faisal bin Farhan, il giordano Ayman Safadi, l’iracheno Fouad Hussein e l’egiziano Sameh Shoukry) hanno sottolineato l’importanza della “cooperazione tra il governo siriano, i Paesi interessati e le Nazioni Unite nella formulazione di una strategia globale volta a rafforzare la sicurezza e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e organizzazioni”.

Intanto, l’Arabia Saudita tenta di accelerare il ripristino dei rapporti bilaterali con il governo siriano del presidente Bashar al Assad, conducendo al contempo una campagna per persuadere gli altri Paesi arabi a porre fine all’isolamento di Damasco. Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, si era recato a Damasco lo scorso 18 aprile, per la prima volta dal 2011, e aveva trasmesso ad Assad i saluti del re, Salman bin Abdulaziz, e del principe ereditario, Mohammed bin Salman. Il 12 aprile, invece, era stato il suo omologo siriano, Faisal Miqdad, ad andare in visita ufficiale a Gedda. Entro la fine di maggio o l’inizio di giugno è inoltre prevista la riapertura dell’ambasciata della Siria a Riad. Secondo il quotidiano siriano filogovernativo “Al Watan”, “una delegazione tecnica del ministero degli Affari esteri della Siria si è recata di recente presso la sede della rappresentanza diplomatica a Riad, in preparazione della sua apertura”. La delegazione ha valutato le “esigenze” dell’ambasciata per poter riaprire le porte al pubblico e riprendere le attività consolari.

Durante una riunione d’emergenza organizzata a novembre 2011 al Cairo – dopo lo scoppio della guerra civile -, i ministri degli Esteri arabi avevano deciso di sospendere l’adesione della Siria alla Lega araba finché Damasco non avesse attuato le disposizioni dell’iniziativa araba. In quell’occasione, i titolari della diplomazia dei Paesi arabi avevano annunciato sanzioni economiche e politiche contro Damasco e avevano esortato l’esercito siriano a non usare la violenza contro i manifestanti anti-regime. Fonti della Lega araba hanno precedentemente riferito ad “Agenzia Nova” che “la decisione di riportare la Siria al vertice arabo è nelle mani dell’Arabia Saudita, che finora si era opposta all’adesione di Damasco alla Lega araba a causa dei suoi rapporti con l’Iran. Ora la situazione è cambiata dopo la riconciliazione tra Riad e Teheran”. Lo scorso 10 marzo, infatti, dopo anni di gelo, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno riavviato le relazioni diplomatiche. Secondo le fonti, “c’è un’obiezione del Qatar al ritorno della Siria, ma se l’Arabia Saudita accetterà questo passo, Doha non si opporrà”.

