Siria: perché il terremoto fornisce al presidente Assad una doppia opportunità

di Alessandro Scipione

Le due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria potrebbero fornire al presidente siriano, Bashar al Assad, una duplice opportunità: sul piano esterno per rompere un isolamento internazionale che dura da 12 anni, sul fronte interno per estendere la propria influenza nelle zone controllate dai ribelli.

Il giorno dopo la catastrofe del 6 febbraio da oltre 20 mila morti, di cui più di 3.500 in Siria, la maggior parte dei quali nelle zone controllate dai gruppi armati che si oppongono al governo Assad, il capo dello Stato siriano ha ricevuto la solidarietà di numerosi leader arabi, incluso il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. Non era mai accaduto che i leader del Cairo e di Damasco si parlassero al telefono. Mercoledì 8 febbraio, una delegazione libanese guidata dal ministro degli Esteri “ad interim”, Abdullah Bou Habib, ha incontrato Assad a Damasco, scatenando un acceso dibattito in Libano, dove i ricordi delle ingerenze della Siria negli affari interni del Paese dei cedri suscitano ancora polemiche. Secondo Giuseppe Dentice, analista del Centro studi internazionali (Cesi), la situazione “può aiutare Assad a rafforzarsi sul piano interno, ma anche sul piano esterno delle relazioni internazionali”.

L’Algeria, il Paese che forse più di tutti si è speso (finora senza successo) per il rientro della Siria nella Lega araba, ha subito inviato una squadra di soccorso sul campo e centinaia di tonnellate di aiuti. Quasi scontato, poi, l’arrivo di aiuti da Iran e Iraq, i Paesi a maggioranza sciita molto vicini alla setta alawita di cui fa parte Assad. La Tunisia del presidente Kais Saied è in procinto di ripristinare le relazioni diplomatiche al massimo livello. Gli Emirati Arabi Uniti, Paese che da tempo sta tentando di ripristinare rapporti diplomatici con la Siria (nel marzo dello scorso anno Assad si è recato in visita ad Abu Dhabi in quella che è stata la prima visita in un Paese arabo dal 2011), hanno annunciato 50 milioni di dollari di assistenza alla Siria. Almeno quattro voli che trasportano aiuti umanitari dagli Emirati Arabi Uniti sono atterrati a Damasco, parte dell’operazione “Gallant Knight 2” di Abu Dhabi per la Turchia e la Siria. Qatar e Arabia Saudita, i Paesi più freddi con Damasco per via degli stretti rapporti di Assad con l’Iran, hanno ordinato la creazione di cosiddetti “ponti aerei” per portare aiuti a entrambi i Paesi.

L’area più colpita dal duplice sisma è la provincia di Idlib, controllata dall’organizzazione islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) che combatte sia contro il presidente Bashar al Assad che contro i ribelli filo-turchi. In questa regione, considerata tra le più colpite dal sisma, l’invio di aiuti è ostacolato dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa sia a causa degli effetti del sisma, sia per la persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. Solamente il 9 febbraio, ben tre giorni dopo la scossa di terremoto, le Nazioni Unite hanno annunciato che un primo convoglio di sei camion è riuscito a passare il valico dalla Turchia, nonostante le difficili condizioni delle strade. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro con quale frequenza gli aiuti riusciranno a entrare nella enclave ribelle. Già prima del terremoto, secondo stime Onu, nella provincia circa 4,1 milioni di persone dipendevano da aiuti umanitari, il cui ingresso dalla Siria era regolato dal governo del presidente Assad. In questi giorni, a Idlib i soccorsi sono stati condotti quasi esclusivamente dai cosiddetti “Caschi bianchi”, un gruppo di protezione civile sostenuto da Regno Uniti e Stati Uniti.

“La situazione può aiutare Assad a rafforzarsi sul piano interno perché favorisce una sua azione in favore di un maggiore controllo del territorio e per sfruttare il territorio dal punto di vista militare, politico e geografico a suo vantaggio”, spiega Dentice, ricordando come gli aiuti internazionali alla Siria per l’emergenza terremoto siano pressoché inesistenti ad oggi. Da parte sua, il governo siriano ha annunciato di accettare la consegna di aiuti internazionali anche alle aree controllate dai ribelli. In una nota ripresa dall’agenzia di stampa ufficiale “Sana”, Damasco ha precisato che la distribuzione degli aiuti umanitari dovrebbe essere “sorvegliata dal Comitato internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa siriana”, con l’aiuto delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia e la consegna di aiuti nelle zone terremotate, il coordinamento è demandato all’incaricato d’affari che agisce dal Libano, non avendo l’Italia rapporti diplomatici con il governo siriano. L’Italia ha inviato questa aiuti umanitari a Turchia e Siria tramite la nave San Marco della Marina militare con a bordo un ospedale da campo fornito dalla Regione Piemonte. L’unità navale, messa a disposizione dal ministero della Difesa, oltre all’ospedale da campo, trasporterà altri beni e strumentazioni raccolti anche attraverso donazioni di privati e di associazioni da destinare alle popolazioni duramente colpite dal sisma.

Uno dei principali obiettivi di Assad è sicuramente l’allentamento delle sanzioni internazionali. La Siria ha ricevuto finora aiuto da Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Libia, Egitto, Algeria, India, Pakistan e Giordania, che hanno inviato i carichi direttamente agli aeroporti controllati dal regime. Altri Paesi, come l’Afghanistan governato dai talebani, l’Arabia Saudita, il Qatar, l’Oman, la Cina, il Canada e il Vaticano hanno promesso aiuti. Tuttavia, non è chiaro se tale soccorso sarà inviato direttamente alle autorità di Damasco. Il regime ha chiesto aiuto anche all’Unione europea attraverso il meccanismo di protezione civile. Al momento il regime insiste affinché tutti gli aiuti al Paese, compresi quelli destinati ad aree al di fuori del suo controllo, siano diretti alla capitale Damasco o all’aeroporto di Aleppo, per evitare che finiscano direttamente nelle mani dei ribelli islamisti.

Intanto, una prima apertura è arrivata da Washington. Il Tesoro degli Stati Uniti ha concesso una “moratoria” di 180 giorni alle sanzioni sulle transazioni finanziarie relative alla fornitura di assistenza umanitaria alla Siria, che altrimenti sarebbero vietate sulla base delle sanzioni imposte da Washington nei confronti di Damasco. Secondo Dentice, questo “potrebbe favorire una strumentalizzazione politica” della situazione da parte dello stesso Assad. “Allo stesso tempo, impedire che gli aiuti possano arrivare è un altro importante elemento”, ha affermato l’esperto, ricordando le recenti dichiarazione di Zein al Assad, figlia 19enne del presidente siriano, che in un messaggio sul suo profilo Instagram, lo scorso 6 febbraio, ha invitato i propri follower a verificare le realtà che percepiscono donazioni, mettendo in guardia dal rischio che gli aiuti finiscano nelle mani dei ribelli islamisti che controllano le principali aree colpite dal sisma.

“Le zona colpita vede anche una presenza turca e sappiamo bene come tra Turchia e Siria c’è un discorso ancora in divenire su una possibile normalizzazione delle relazioni”, ha dichiarato Dentice, secondo il quale la normalizzazione può essere “gestita anche in relazione all’interesse dei due Paesi” e alla questione curda. Quest’ultima fa gola anche a Damasco per evitare che l’Amministrazione autonoma (anche nota come Rojava), autorità de facto curdo-siriana che controlla diverse aree del nord-est della Siria, possa essere abbastanza forte “da poter togliere potere o legittimità allo stesso Assad”. “Se gli aiuti ai curdi e alla resistenza a Idlib e intorni dovessero arrivare solo da qualche gruppo o da singole persone, Assad riuscirebbe a ripresentarsi come un attore forte”, ha detto Dentice.

La situazione aiuterebbe il presidente siriano “anche sul piano esterno delle relazioni internazionali”, fornendo un’opportunità per uscire dall’isolamento internazionale e normalizzare le reazioni con alcuni Paesi della regione. Queste dinamiche potrebbero dunque “influenzare la percezione del Paese mediorientale non tanto con la comunità internazionale e con gli attori occidentali, quanto piuttosto con il mondo arabo dove è in corso un processo partito ormai dalla metà del 2021 e che vede soprattutto Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria e Giordania a capo di un gruppo di attori importanti che possono avere una forza anche contrattuale con altri partner”, ha affermato Dentice. L’esperto ha ricordato però la presenza di altri attori, tra cui sauditi e qatarioti, che per motivi diversi “non vogliono trovarsi una Siria nuovamente rafforzata, in termini di legittimità popolare o di opinione pubblica mediorientale”. “Essi vogliono un Paese che, qualora mai dovesse rientrare nell’alveo della comunità araba o dei riconoscimenti di normalizzazione in questione, si trovi in una posizione di debolezza”, ha concluso Dentice.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram