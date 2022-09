Silvana Sciarra eletta presidente, torna una donna alla guida della Corte costituzionale

Torna una donna alla guida della Corte Costituzionale. Dopo Marta Cartabia, attuale ministro della Giustizia, sarà Silvana Sciarra al vertice della Consulta. Eletta con 8 voti a favore sui 15 disponibili, Sciarra ha superato la collega Daria de Pretis che di voti ne ha raccolti sette e che sarà vicepresidente insieme Nicolò Zanon. Settantaquattro anni, docente, è stata lei stessa a ironizzare sulla nomina: “Ho il privilegio di avere i capelli bianchi” e forse la Corte “ha voluto premiare questo criterio dell’anzianità ”. Parlando nel corso di una conferenza stampa a pochi minuti dalla nomina, il neo presidente ha toccato vari temi ma innanzitutto ha voluto rivendicare il fatto di essere stata la prima donna eletta alla Corte costituzionale dal Parlamento, nel 2014: “Non nascondo l’orgoglio”, ha scandito davanti ai cronisti. Dopo un pensiero al territorio delle Marche, duramente colpito dall’alluvione dei giorni scorsi, ed un passaggio sull’ambiente, la neo presidente ha assicurato che proseguirà il lavoro sulla linea tracciata dal predecessore, Giuliano Amato. Partendo dal presupposto che la sobrietà “si addice alla comunicazione istituzionale ed alla Corte costituzionale” in particolare. Dalla sobrietà e dalla trasparenza “le istituzioni acquisiscono autorevolezza”, ha chiarito il presidente Sciarra.

Quanto al futuro del Paese e delle istituzioni, la quarta carica dello Stato si è detta fiduciosa: “non posso non averla” e “non posso non pensare che se ci fosse una forte maggioranza non ci sarà attenzione al pluralismo”. Da seconda donna eletta alla guida della Consulta, la presidente si è soffermata sulla parità di genere e la piaga dei femminicidi. Il modo migliore per far emergere ancora di più le donne, ha chiarito, è offrire alle giovani generazioni le stesse occasioni di crescita, partendo dalla formazione e dall’ingresso in mercati del lavoro preclusi, superando barriere di genere”. Ma sulle violenza contro le donne è necessario “avere una sensibilità accentuata”. Tutela delle persone che è anche, per la presidente, il punto da cui partire per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: “Siamo idealmente – ha chiarito – in un contesto avanzato ma questo non ci può consolare: ci sono degli errori, forse delle omissioni a monte di questi eventi” tragici come le morti sul lavoro. “Forse – ha concluso – bisogna insistere ancora di più ma non siamo in un terreno privo di regole. C’è forse una scarsa attenzione nell’attuarle”.

