Sileri: “Crisanti può essere un valore aggiunto”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha commentato la candidatura di Andrea Crisanti alle prossime elezioni politiche sottolineando che “da medico prestato momentaneamente alla politica sono contento che altri professionisti abbiano deciso di seguire questa strada”. “È importante che quando un tecnico entra in politica rimanga ancorato alla scienza, e credo che sia questo il caso di Crisanti, e lo direi anche se si fosse candidato con un altro schieramento”, ha proseguito Sileri, ospite di “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano campus. “La presenza di tecnici – ha chiarito – è un valore aggiunto se la competenza specifica è predominante rispetto a quella ideologica, che invece in queste persone deve essere messa da parte”. “In Italia la risposta al Covid è stata guidata dalla scienza e non dall’ideologia, e la voce degli specialisti è stata la base sulla quale sono state assunte le decisioni di salute pubblica. In altri paesi invece la risposta al Covid è stata guidata dall’ideologia e non dalla scienza, e i risultati si sono visti”, ha concluso.

