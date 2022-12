Sicilia, Rfi: interventi di potenziamento infrastrutturale

Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) al lavoro da domenica 12 giugno, fra Bicocca e Lercara Diramazione (linea Catania-Palermo), fra Lentini Diramazione e Caltagirone (sulla linea Catania-Caltagirone), fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi e fra Cinisi e Castelvetrano (linea Palermo-Trapani, via Castelvetrano). Rfi – riferisce una nota – eseguirà sulla linea Catania-Palermo, fra Bicocca e Lercara Diramazione, interventi connessi al raddoppio dei binari e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo fino al 10 settembre. Sempre fino al 10 settembre previsti gli interventi di manutenzione straordinaria fra Lentini Diramazione e Caltagirone, gli interventi sulla stazione di Xirbi e di manutenzione straordinaria del viadotto Anas fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale e gli interventi di manutenzione straordinaria lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano.

Nei fine settimana 18-20 giugno e 25-27 giugno prevista una interruzione dalle 23:10 del sabato alle 05:00 del lunedì fra Bicocca e Augusta, sulla Catania – Siracusa. Gli interventi previsti, di potenziamento e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria siciliana, rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto tra Regione e Rfi lo scorso marzo. Tale scenario, anche grazie agli investimenti previsti nell’ambito del PNRR, rappresenta un’importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali. Per garantire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni sostituiti con autobus.

