Siccità in Lombardia: la “patologia” rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture

La siccità è la piaga dei nostri tempi, in Lombardia è un’emergenza allarmante. Il deficit di acqua a livello regionale, infatti, è ai massimi storici: la regione è a secco e la situazione rischia di essere cronica, tanto che gli agricoltori, almeno quelli che possono, stanno introducendo coltivazioni diverse da quelle tradizionali e stanno cambiando metodi di irrigazione. E chi non può, come gli allevatori, si rassegna a colture di mais che producono meno, ma che consentono di alimentare gli animali. “La situazione non è felice, se tra aprile e maggio non ci saranno piogge copiose avremo una circostanze molto simile a quella dell’anno scorso: piena siccità”, spiega a Nova l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

“Abbiamo circa il 57-60 per cento in meno di risorse d’acqua rispetto allo storico. La situazione da una settimana all’altra può cambiare. Di norma all’inizio della stagione irrigua si hanno a disposizione circa tre miliardi e 600 mila metri cubi d’acqua, oggi partiamo invece con 1 miliardo e 400 mila metri cubi”. “Provocatoriamente – sottolinea Sertori – è come se si percepisse una busta paga con il 60 per cento in meno rispetto allo stipendio solito degli altri mesi, è difficile affrontare una stagione partendo con questi numeri. Chiaro è, che è possibile ridurre al massimo eventuali sprechi, fare una gestione parsimoniosa e più oculata possibile dell’acqua, però partendo da una disponibilità così bassa, è evidente che qualche sacrificio sarà necessario da qui alla fine della stagione”.

La situazione in Lombardia, infatti, è di grande deficit attuale. Veniamo da un’estate caratterizzata già da una forte aridità, e questa volta abbiamo a che fare con una scarsità di precipitazioni sia sull’arco alpino che sulla pianura in forte aumento. Una condizione, dunque, di crisi rispetto alla norma, che può essere osservata guardando semplicemente i livelli dei laghi, dei fiumi o i bollettini Arpa che la delineano.

“Nell’ultimo tavolo sulla crisi idrica, in cui erano presenti tutti i vari attori che in vario modo utilizzano l’acqua a partire dal mondo dell’agricoltura, associazioni di categoria, ai grandi player concessionari idroelettrici, abbiamo deciso unanimemente di posticipare l’inizio della stagione irrigua, che normalmente parte ad aprile, per utilizzare questo tempo per fare aumentare il più possibile il livello dei laghi e delle dighe, fare magazzino e stoccare acqua prima dell’inizio – dichiara l’assessore – questo è quello che stiamo facendo, partendo con una gestione cautelativa già in atto a dicembre, gennaio e febbraio, in quanto avevamo già visto che l’acqua sarebbe comunque stata scarsa. Fra 15 giorni circa faremo ulteriori monitoraggi, e vedremo a quel punto quanto si sono caricati i laghi, poi partiremo con la stagione irrigua”.

L’assessore di Regione Lombardia, poi, illustra le numerose azioni messe in atto per quanto riguarda l’utilizzo delle acque superficiali. “È già avvenuto un incontro con le Province, che hanno la competenza per attingimenti provvisori e per i sistemi di pompaggio, e stiamo razionando – evidenzia Sertori – quest’anno, più forti dell’esperienza maturata l’anno scorso, cerchiamo di gestire tutto con più esperienza”. Anche dal mondo accademico viene l’allarme del rischio che la siccità possa diventare una “patologia cronica”.

Tanti i progetti già avviati dalla Regione nel tentativo di contrastare la crisi idrica, in ottica futura, c’è il piano delle paratie di Como, in fase quasi conclusiva, che porterà all’aumento dell’altezza del lago di 15 centimetri. Un centimetro del lago di Como equivale a circa 1 milione e mezzo di metri cubi, questo significa che a seguito dei lavori sarà possibile immagazzinare dal lago circa 20 milioni di metri cubi di acqua, ciò che prima non era possibile. “Abbiamo in programma anche un progetto sul lago d’Idro, già finanziato, per il quale abbiamo chiesto anche integrazioni al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con il quale ci siamo interfacciati in questi giorni – conclude l’assessore Sertori -. Quel lavoro ci consentirà di alzare i volumi che può immagazzinare il lago. Credo che ci siano altri interventi strutturali fondamentali da affrontare, come il problema del cuneo salino. Si può risolvere con degli investimenti anche ingenti, che eventualmente non possono fare le regioni ma lo Stato, così come il tema della desalinizzazione dell’acqua del mare. Quelli sono investimenti strutturali, a medio e lungo termine, che secondo me diventeranno davvero importanti anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso”.

Un allarme viene anche dal mondo accademico, secondo il quale questa siccità rischia di diventare una “patologia cronica”. “Stiamo assistendo a periodi siccitosi che ci preoccupano sempre più e rischiano di diventare un evento non sporadico, ma persistente”, sostiene il Professore ordinario di Idrologia e costruzioni idrauliche del Politecnico di Milano, Marco Mancini – per l’estate si spera che almeno in parte possa essere recuperata questa carenza idrica. L’uso irriguo sarà messo in difficoltà se la situazione rimane quella attuale, perché la Lombardia è una regione idro-esigente che genera una percentuale importante del prodotto agricolo nazionale (intorno al 15-16 per cento). Ci sarà, dunque, sicuramente una grande difficoltà nella gestione dell’irrigazione, causata in parte dai sistemi non efficienti, ma soprattutto da una forte carenza d’acqua”.

Si può fare qualcosa? Secondo il Professor Mancini bisogna innanzitutto capire se per le aziende, i consorzi, in base alla disponibilità residua idrica, “possa essere conveniente investire sulla produzione quest’anno o sia meglio decidere di stare fermi per diminuire le perdite nell’immediato”. Risolvere questi problemi vuol dire trovare una serie di interventi di mitigazione. “É come una ricetta con più ingredienti – afferma l’esperto del Politecnico – che vanno messi insieme per provare a risolvere situazioni siccitose: migliorare la gestione dei bacini esistenti; migliorare l’efficienza irrigua sia con tecniche di maggiore precisione, sia con una gestione dell’irrigazione delle colture, cercando di minimizzare le punte di rilievo (tipiche della stagione più calda); cercare di avere colture più idonee ai tipi di suolo che abbiamo e avere dei sistemi più parsimoniosi nella gestione dell’acqua. L’importanza di quei sistemi parsimoniosi si è vista anche l’estate scorsa, quando hanno garantito meno danni alle colture irrigue”.

Ci sono ulteriori tecniche che si possono applicare per combattere la siccità, secondo il Professor Mancini, come l’aumentare dei contenuti organici di quei suoli, l’incremento della capacità di ritenzione dell’acqua oppure l’utilizzo di colture meno idro-esigenti quando si va incontro a periodi come questi. Un altro aspetto che potrebbe rivelarsi importante potrebbe essere quello dell’utilizzo dell’acqua di depurazione. “Da quest’anno è vigente come Normativa italiana una legge che riprende una Direttiva europea, che permette l’uso irriguo con le acque reflue, e noi abbiamo già depuratori che permettono di fornire acqua utile all’irrigazione – spiega il Professore -. C’è poi il discorso di provare a irrigare anche in inverno, in modo tale di sostenere le portate di magra dei corsi d’acqua con rifornimenti artificiali della falda dovuta, appunto, all’irrigazione invernale. Questa lista di ingredienti tra loro sinergici può aiutare a usare meno acqua e usarla meglio, proprio nel momento in cui inizia ad essere poca”. Una situazione che sta comportando cambiamenti importanti per le aziende agricole lombarde: sia dal punto di vista delle colture, sia per quanto riguarda le modalità di irrigazione.

“Già quest’anno le aziende hanno leggermente aumentato la semina dei cereali cosiddetti autunno-vernini, quelli che si seminano verso ottobre e verranno raccolti a giugno”, spiega Ermes Sagula di Coldiretti Lombardia, sottolineando che se da una parte le aziende hanno accettato di rimandare la stagione irrigua “alcune stanno anche immaginando di avere una diversificazione colturale rispetto a quella classica”. “Il caso più significativo è quello della zona risicola, dove una quota di superficie le aziende hanno intenzione di seminare un’altra coltura, eminentemente soia, ma anche sorgo, che ha minori fabbisogni idrici rispetto al riso ed. è più facilmente gestibile in modo da evitare che, come è successo l’anno scorso, alcune campagne, per carenza d’acqua, non era stato possibile soccorrerle con quel poco di disponibilità che c’era”. Non per tutti, però la soluzione può essere il cambio di coltura: gli allevamenti ci sono, gli animali vanno nutriti e per loro il mais è indispensabile.

“Essendo la Lombardia la prima regione zootecnica d’Italia – evidenzia Sagula – dove sarà necessario verrà comunque seminato il mais, si cercherà di gestirlo al meglio, cercando di utilizzare ibridi di mais con un minor fabbisogno idrico, con cicli un po’ più corti che producono meno, ma sono più veloci a produrre il mais necessario per l’alimentazione”. Infine il tema dell’irrigazione: “Nel cremonese lo scorso anno alcune aziende avevano chiesto di fare dei pozzi per prendere acqua direttamente dalla falda per l’irrigazione a pioggia che richiede meno acqua rispetto a quella a scorrimento che si utilizzava nella nostra regione quando c’erano volumi d’acqua generosi che ci sono sempre stati”.

