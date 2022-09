Si rafforza l’ipotesi di una permanenza di Draghi al governo nel 2023

I risultati delle amministrative evidenziano soprattutto due realtà dello scenario politico nazionale: la debolezza dei partiti e la scarsa competitività delle coalizioni in vista delle prossime elezioni del 2023. Fattori, questi, che rafforzano l’ipotesi che Mario Draghi possa rimanere premier anche dopo la fine della legislatura. Il voto di domenica scorsa è stato un banco di prova per le forze politiche di maggioranza anche se, di fatto, nessuna delle due coalizioni è stata premiata dalle urne. Non è infatti emersa un’indicazione chiara su quale sarà la componente che avrà più peso politico in questo ultimo anno di governo e più forza per affrontare le prossime elezioni.

Cresce invece il centro riformista, la cosiddetta “area Draghi”, invocata dal leader di Italia viva Matteo Renzi e da Carlo Calenda di Azione, mentre ne esce indebolito il “campo largo” tanti auspicato dal segretario del Pd, Enrico Letta, che si dimostra poco credibile e competitivo. Nonostante il Pd sia risultato primo partito d’Italia, nel totale dei Comuni con oltre 15 mila abitanti – secondo i dati Youtrend – il risultato è deludente, fermandosi al 15,7 per cento e al 17,4 per cento per i capoluoghi di provincia (esclusi quelli di Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Sul fronte delle coalizioni, nel voto di lista, emerge un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, con la prima che ottiene nei comuni il 41 per cento dei voti, contro il 42,1 per cento della coalizione “giallo-rossa”. Per i capoluoghi invece il dato è del 43,8 dei voti per il centrodestra e il 41,9 per cento per Pd e M5s. A spiccare è però è il tonfo del Movimento guidato da Giuseppe Conte che si ferma nel voto di lista al 2 per cento. Una sconfitta ammessa dallo stesso leader pentastellato che alla luce dei risultati ha annunciato una riorganizzazione interna a livello territoriale. Fa bene l’area di centro, soprattutto trainata da Calenda, che, nelle principali città, incassa numeri ben sopra le aspettative. Un esito che consolida l’ipotesi di un terzo polo centrista con Azione e + Europa, insieme a Italia viva. Partiti che però difficilmente potrebbero presentarsi con una coalizione di centrosinistra che comprenda anche il M5s. Nello stesso Pd, infatti, non mancano le preoccupazioni attorno alla formazione di un campo progressista invocato dal segretario dem, sul quale bisognerà riflettere alla luce del crollo dei pentastellati.

Alle amministrative va meglio il centrodestra, con Fratelli d’Italia forza trainante, che conquista Palermo e si riconferma a Genova e a L’Aquila. Male invece per la Lega di Matteo Salvini, che incassa prima il flop sui referendum in materia di giustizia, e poi si vede sorpassare quasi ovunque al nord proprio dal partito guidato da Giorgia Meloni. Una coalizione che deve ancora rimettere insieme i pezzi, dopo la rottura per la rielezione di Sergio Mattarella e la concorrenza tra Lega e Fd’I sulla leadership, e che – soprattutto con Meloni premier – non risulterebbe né credibile né in grado di ottenere una maggioranza adeguata alla guida del Paese. Considerando poi che il prossimo Parlamento sarà ridimensionato nei numeri, con 400 deputati e 200 senatori, l’emergere di una coalizione vincente – in particolare al Senato – è molto improbabile, perché i voti di scarto potrebbero essere pochissimi o nulli.

Ad oggi, nonostante i malumori di Lega e M5s, il governo Draghi non sembra però essere a rischio. Nessuno, tra i partiti di maggioranza, vuole davvero il voto anticipato: né Conte e gran parte dei parlamentari pentastellati, né Salvini che, con un partito già fortemente indebolito, rischia una disfatta elettorale e la stessa guida della segretaria. La debolezza dei partiti e delle coalizioni paradossalmente mette così al riparo il governo Draghi e ne favorisce un “bis”, anche per il contesto perennemente emergenziale in cui versa il Paese. Un governo stabile e una leadership forte saranno condizioni necessarie e imprescindibili di fronte al rischio di una nuova crisi economica, con lo spread in salita e le Borse in caduta. Alla luce della situazione attuale, e con una guerra in corso la cui durata è sempre più incerta, la scelta migliore per il Paese potrebbe dunque essere nuovamente quella di affidarsi a Mario Draghi. Senza un vero vincitore alle prossime politiche e con un’area centrista più forte, che si ponga come alternativa a quei movimenti che cavalcano la protesta, il ritorno ad un governo di larga coalizione è uno scenario più che ipotizzabile. Si vedrà, solamente dopo, con quali partiti e con quali equilibri interni.

