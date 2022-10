Si muore sulle strade di Roma e spesso chi non ripara le buche evita il processo

La lista degli incidenti stradali, spesso con esito mortale, a Roma si allunga di giorno in giorno. Due nell’ultimo fine settimana, tutti giovanissimi come giovanissimi erano quelli dello scorso fine settimana. Le strade di Roma si confermano pericolosissime e ci si interroga sui perché. Molti però sostengono di conoscere i motivi. Non si sono dati precisi, “ma riteniamo che sulle strade della Capitale, la situazione degli incidenti, sia tornata ad essere quella precedente alla legge sull’omicidio stradale” promulgata nel 2016. Lo dice ad Agenzia Nova l’avvocato Federico Alfredo Bianchi dell’associazione familiari e vittime della strada di Roma. Il responsabile dell’associazione sostiene che “due terzi degli incidenti gravi avvengono nei centri urbani” e a Roma segnala la pericolosità di Corso Francia e via Cristoforo Colombo considerate strade urbane ma su cui si viaggia a velocità importanti e dove vi sono intersezioni regolate da impianti semaforici. Ci sono anche le bretelle A24 e A1 dove si registrano grossi e dolorosi sinistri ultimo, quello delle due turiste belga”.

Il responsabile dell’associazione punta il dito sullo stato delle infrastrutture, ma anche sulla maleducazione degli automobilisti. “Bisognerebbe intervenire sullo stato dei manti stradali, ma a giudicare da come sono combinati in tutta la città , mi sembra utopistico pensare che una amministrazione possa intervenire efficacemente” e questo, forse, è favorito anche da un altro aspetto su cui Bianchi amaramente si sofferma. “A Roma esiste una grande ipocrisia; molti degli incidenti dipendono da infrastruttura” o per meglio chiamarle buche nell’asfalto e ne fanno le spese “in particolare i motociclisti. C’è però una certa difficoltà della magistratura, in caso di un incidente stradale con esito grave, a iscrivere nel registro degli indagati chi amministra la strada ed è responsabile del buco che ha causato il sinistro. Sembra che ogni colpa debba essere attribuibile per forza ad un automobilista o comunque a chi guida un motoveicolo”.

L’avvocato racconta un aneddoto per spiegare ciò che dice riferendo di “una causa voluta da un motociclista rimasto ferito in seguito alla caduta causata da una buca. Il giudice, pur dandogli ragione, ha sottolineato le sue responsabilitĂ sostenendo che la strada era tappezzata di pezze di asfalto che avrebbero dovuto avvertire del pericolo la vittima della caduta”. Il maggior numero di situazione che l’associazione segue, però, è legata agli infortuni strali dei pedoni. “A Roma – dice Bianchi – è difficile attraversare la strada in sicurezza” ma questo non dipende da un problema della strada, “bensì dalla maleducazione di chi guida. Vediamo spesso automobilisti accelerazione in prossimitĂ delle strisce pedonali per scoraggiare il pedone ad attraversare”. In tale contesto l’avvocato ricorda come siano disattesi tutti gli articoli di legge che prevedono l’insegnamento dell’educazione stradale giĂ a partire dalle scuole elementari”. In sintesi sarebbero, secondo il rappresentante dell’associazione, le infrastrutture e l’educazione stradale allo sbando le cause dei pericoli a Roma, a cui non si pone rimedio nonostante la strada siano la maggiore causa di mortalitĂ per bambini e ragazzi tra i 5 e 29 anni.

Facile intuire il pericolo che si corre quando, dalla sella di una due ruote, sia se il mezzo è una moto o uno scooter, ci si trova davanti una grossa buca. Ma situazioni di quel tipo vanno descritte da chi le ha vissute. “Spesso ti sbuca all’improvviso da sotta la macchina che ti precede” spiega Paolo Marco Porzio promotore di Moto Touring Lazio. A quel punto non si può far altro che prepararsi all’impatto, sperando di rimanere in sella e di non rompere il cerchio delle ruote”. Avendo qualche frazione di secondo in piĂą, si può “tentare di schivare la buca, ma il rischio è di prendere frontalmente la macchina che viene a sinistra, oppure quella che è parcheggiata sulla destra”. La vita per i motociclisti a Roma non è semplice. “Le buche e le condizioni delle strade incidono, a mio avviso – conclude Porzio – , per il 30 o 40 percento sulla totalitĂ degli incidenti. Tutto il resto dipende dalla distrazione dovuta ai cellulari”.

