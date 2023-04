Si incontrano in Campidoglio “i vigili del fuoco europei”

I vigili del fuoco d’Europa si incontrano a Roma dove si è tenuto l’evento “Roma 2023 – I vigili del fuoco europei a Roma”. Un’occasione di confronto, quella nella sala della Protomoteca del Campidoglio, tra i vigili del fuoco italiani e i loro colleghi delle altre capitali europee. Condividendo conoscenze, competenze ed interessi comuni, utili a perseguire il miglioramento della risposta operativa. “Per noi è un grandissimo onore. Credo sia necessario sottolineare l’importanza del lavoro dei vigili del fuoco e il profondo legame che hanno con i territori”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I vigili del fuoco “hanno un’eredità importante e una capacità di coniugare i principi del corpo con quella di essere vicini alle persone, cogliendo i cambiamenti del mondo, come i cambiamenti climatici”, ha concluso Gualtieri

“Un importante appuntamento, una sintesi, un momento di riflessione tra le varie realtà presenti, oltre 15 Paesi”, ha commentato la sottosegretaria di Stato al ministero dell’Interno, Wanda Ferro. “Abbiamo avuto – ha aggiunto – anche un saluto dai vigili del fuoco ucraini che stanno vivendo momenti difficili. Le varie tecniche che si rapportano attraverso esercitazioni, convegni e momenti di dibattito sono frutto di quell’orgoglio tutto italiano che è il corpo dei vigili del fuoco”, ha concluso Ferro. “Siamo convinti, di fronte ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica ed ecologica che ci sia bisogno di alzare il livello della capacità di risposta”, ha detto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prefetto Laura Lega. “Il nostro – ha aggiunto – è oggettivamente un corpo che garantisce una capacità di risposta di altissimo livello. La prova che ci ha dato l’Onu dandoci il coordinamento di altri team internazionali presenti durante la tragedia del sisma in Turchia. Ma le giornate europee che partono da qui auspichiamo possano poi andare in giro per le altre capitali europee. La squadra vera si compone non solo a livello nazionale ma a si deve comporre a livello europeo, perché i fenomeni che stanno accadendo ci mettono i di fronte a scenari che non conoscono confini e che hanno bisogno di modalità di azione che siano in una fase preventiva, concordate con cooperazione forte e intervenire con una grammatica comune”, ha concluso Lega.

“Faremo un confronto con gli altri vigili del fuoco delle capitali europee per migliorare le capacità operative non solo in Italia, ma anche a livello europeo”, ha affermato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guido Parisi. “Come abbiamo fatto andando in Turchia, dove ci hanno affidato il coordinamento, è bene che ci sia reciproca conoscenza delle tecniche di intervento e sulle innovazioni tecnologiche che ogni Paese sta sviluppando. Questo è un primo passo per una sempre più stretta collaborazione con i vigili del fuoco delle altre capitali europee”, ha concluso Parisi.

