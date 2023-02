Si conclude la visita del ministro Tajani a New York, soddisfazione per il voto dell’Onu sull’Ucraina

Nessun dubbio da parte degli Stati Uniti sul sostegno dell’Italia all’Ucraina. Al termine di un bilaterale a New York con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto ribadire ai giornalisti quanto il governo italiano sia allineato alla comunità internazionale in merito alla necessità di continuare a sostenere Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Il capo della diplomazia di Roma, giunto a New York per una due giorni alle Nazioni Unite dedicata all’Ucraina, è intervenuto oggi pomeriggio ad una sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, condannando nuovamente l’aggressione della Russia nei confronti di Kiev all’indomani di un importante voto in Assemblea generale, che ieri ha approvato con 141 voti favorevoli una risoluzione che ribadisce l’indipendenza e l’integrità territoriale ucraina, invocando “una pace giusta” nel rispetto dello statuto delle Nazioni Unite. Ricordando i problemi globali derivanti dalla guerra, che hanno colpito soprattutto i Paesi più poveri a causa dello stop alle forniture di grano verso l’Africa, Tajani ha invocato un maggiore coinvolgimento delle piattaforme globali come le Nazioni Unite sul piano diplomatico.

“Quello che ho sentito stamattina, in merito all’Europa che sarebbe schiava degli Stati Uniti, è inaccettabile: siamo schiavi, al massimo, dei principi di democrazia e libertà, e del rispetto delle norme internazionali”, ha detto, dopo che il delegato russo all’Onu, Vasily Alekseyevich Nebenzya, ha affermato, durante il Consiglio di sicurezza, che i Paesi occidentali “stanno cercando di trasformare le Nazioni Unite in uno strumento per la loro politica estera”. Il ministro ha anche commentato la proposta avanzata dalla Cina per la pace in Ucraina, parlando di “luci e ombre: è sicuramente positivo che si siano espressi a favore della pace e chieda di rispettare il diritto internazionale, ma affermare che i due contendenti sono sullo stesso piano significa prendere una posizione alternativa a quella votata dalla grande maggioranza dei Paesi del mondo”, ha detto, aggiungendo che nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e un aggredito, che non possono essere messi sullo stesso piano”.

La proposta cinese, pubblicata poco prima che il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, affermasse che le autorità di Pechino stanno valutando l’invio di armi alla Russia, è stata tra i temi affrontati durante il bilaterale con Blinken. Il capo della diplomazia italiana ha anche detto di avere invitato l’omologo a Roma quest’anno, per intervenire alla Conferenza annuale degli ambasciatori d’Italia. “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo, e sono certo che contribuirà a rafforzare il rapporto tra i nostri Paesi, che sono due facce della stessa medaglia”, ha detto Tajani, aggiungendo che il governo italiano ha intenzione di organizzare più visite negli Stati Uniti nei prossimi mesi, per garantire la continuità e il progressivo rafforzamento dei rapporti e della cooperazione bilaterale. A questo proposito, senza scendere nei dettagli su una possibile data, il ministro ha annunciato che la visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà luogo prima di questa estate.

Interpellato anche sul posizionamento di Forza Italia in merito all’Ucraina, dopo le recenti affermazioni del leader Silvio Berlusconi in merito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Tajani ha ribadito che non vi è alcuno sgretolamento in Italia in merito al sostegno a Kiev. “Su questo punto con gli Stati Uniti non vi è alcun problema, anche perché contano i fatti, e il mio partito ha sempre votato in qualsiasi sede contro l’invasione russa, senza mai tentennare: le autorità Usa sanno leggere bene le situazioni politiche all’interno dei singoli Paesi”, ha detto. Oltre agli appuntamenti in sede Onu dedicati all’Ucraina, ossia il Consiglio di sicurezza odierno e la sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale che si è tenuta ieri, la visita di Tajani a New York ha visto anche una serie di appuntamenti dedicati all’economia e alla comunità italiana negli Stati Uniti. Arrivato la sera del 21 febbraio, il ministro ha incontrato al consolato di New York gli esponenti della comunità italiana negli Usa, per poi andare il giorno dopo al New York Stock Exchange (dove ha ricevuto il Premio Gei) e alla Casa italiana Zerilli-Marimò, la sede degli studenti di italiano dell’Università di New York. Tajani ha anche partecipato ad una cena organizzata dalla Foreign Policy Association, dalla quale ha anche ricevuto un premio.

In quell’occasione, descrivendo le priorità dell’agenda di politica estera italiana (dalla Libia al Mediterraneo, fino ai Balcani occidentali e all’America Latina), il ministro ha ribadito la determinazione dell’Italia ad essere protagonista in Europa. Facendo riferimento ai principi della democrazia e della libertà condivisi dai Paesi occidentali, il capo della diplomazia italiana ha ricordato che la situazione in Ucraina è “molto pericolosa” per tutti noi. “Proteggere l’indipendenza ucraina è una priorità per noi, perché in questo mondo le norme internazionali devono essere rispettate: la Russia ha commesso un grande errore, andando contro la comunità internazionale, contro l’Europa e contro la libertà”, ha affermato, aggiungendo che sebbene un accordo di pace rappresenti al momento una prospettiva molto difficile, a causa dell’instabilità attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e delle minacce di Mosca sul ricorso alle armi atomiche, è comunque possibile studiare soluzioni che consentano di fare un primo passo verso questo risultato.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram