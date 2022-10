Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal primo aprile la capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale tornerà al 100 per cento. Di conseguenza saranno aboliti i veicoli aggiuntivi previsti dagli enti locali finora, grazie ai ristori di governo, e nelle scuole si tornerà alla normalità. L’atteso provvedimento del governo sarà al centro della riunione che si terrà verso la fine di questa settimana in prefettura a Roma. Nelle oltre 5 mila scuole del Lazio oggi si entra a orari scaglionati, su due turni, alle 8:00 e alle 9:40. Con le nuove misure, a partire dal primo aprile, “si potranno fare ragionamenti sul venir meno dello scaglionamento” tuttavia “ci vorrà sicuramente qualche giorno per consentire agli istituti scolastici di modificare i propri orari, se vorranno farlo, e per permettere alle aziende che non avranno più i pullman aggiuntivi per l’orario delle 9:40 di modificare i loro programmi”, spiega il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri, interpellato da Agenzia Nova.

La misura di allentamento delle restrizioni arriverà a due mesi dalla conclusione dell’anno scolastico in corso e, considerate le festività (pasqua, 25 aprile e primo maggio), l’ingresso alle 8:00 per tutti, come ai tempi pre Covid, sarebbe operativo per sole poche settimane. “Ci sarebbe sembrato opportuno valutare di partire a settembre”, racconta il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) di Roma, Mario Rusconi. “Il cambiamento degli orari è un lavoro non da poco – aggiunge -. Ogni scuola ha da sei a dieci insegnanti condivisi con altre scuole, quindi va cambiato tutto il piano orario: questo è un problema non da poco, ci vogliono almeno una decina di giorni per organizzarsi. Ci sembra improduttivo il provvedimento per le poche settimane che restano alla fine dell’anno scolastico, considerati i giorni di vacanza e le gite”. Secondo il presidente di Anp Roma, poi, va considerato “che ormai i genitori, per l’anno in corso, si sono organizzati sulla base di questi orari e dovrebbero rivedere tutta la pianificazione familiare”.

Anche per Francesco Rossi, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis) del Lazio “i difficilissimi incastri da tenere in considerazione per l’utilizzo da parte di tutti gli alunni dei laboratori, la cui turnazione segue un orario nell’orario nel timetable di una scuola, e gli altrettanto difficili accordi presi fra gli istituti per la gestione dei docenti che completano parte delle loro ore in scuole magari lontane da quella di titolarità o addirittura in una città diversa” renderebbe “difficile gestire in pochi giorni le criticità” derivanti dal cambiamento. La speranza per Andis Lazio è quella “di un accordo, almeno per i primi quindici giorni di sperimentazione dei nuovi orari, con il trasporto pubblico locale, affinchè gli studenti non si trovino a dover affrontare vere e proprie odissee quotidiane per raggiungere o lasciare le loro scuole”, conclude Rossi. Ammette che “si tratta di lavoro aggiuntivo e non semplice per le scuole”, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio ma conferma pure che se verranno confermate le misure “la notizia sarà presa bene da tutti gli studenti che non vedono l’ora, come comprensibile, di tornare alla normalità”, conclude Pinneri.

