Scuola: a Roma iniziano le proteste autunnali, il liceo Argan dà il via alle occupazioni

È iniziato l’autunno caldo di proteste nelle scuole della Capitale. L’occupazione di questa mattina al liceo artistico Argan di Roma ha dato ufficialmente il via alla stagione delle manifestazioni studentesche, a Roma come in altre grandi città italiane. Circa 150 ragazzi si sono riuniti poco prima delle 8 davanti alla scuola per denunciare problemi e disagi vissuti nelle aule dell’istituto: troppe iscrizioni, poche classi a disposizione e poca sicurezza nei locali scolastici. La protesta è iniziata con un picchetto per poi proseguire nell’androne della scuola dove i ragazzi si sono riuniti con striscioni e megafoni fino all’arrivo delle forze dell’ordine che, intorno alle 11, sono intervenute con carabinieri e polizia per sedare la protesta. “Classi con 30-35 persone tutte ammassate che non riescono a seguire le lezioni”, ha spiegato Federica Bellavia di Opposizione studentesca d’alternativa (Osa), organizzazione che insieme ai collettivi scolastici prende parte alle proteste.

“I laboratori non possono essere usati – ha aggiunto -. L’aula di falegnameria non è mai stata utilizzata perché ritenuta troppo pericolosa e ora ci hanno messo una classe”. Gli studenti dell’Argan lamentano anche situazioni di disagio a livello logistico. “Ci sono due classi di prima che devono essere spostate in una scuola media perché non c’è spazio”, ha raccontato Davide, uno studente in protesta fuori dai cancelli dell’Argan. “Siamo in un liceo artistico ma i laboratori sono spesso inagibili perché il preside ha accettato troppe iscrizioni e non c’è più spazio”, ha sottolineato. Da qualche settimana da nord a sud della Capitale e nei territori della provincia di Roma, hanno iniziato a sollevarsi le proteste degli studenti di diversi istituti della città. Qualche giorno fa, fumogeni rossi hanno caratterizzato la manifestazione davanti al palazzo municipale del Comune di Anzio dove i ragazzi dell’Istituto nautico Marcantonio Colonna hanno esposto uno striscione bianco per protestare contro un presunto sfratto notificato alla scuola. “Nella sede di Anzio dell’istituto il tribunale di Velletri ha degli archivi, i documenti sono riservati e nel frattempo che decidono dove metterli la scuola è stata resa inagibile”, ha spiegato Gabriele di Osa.

“Prima non erano state fatte perizie, una volta che la preside l’ha richiesta a fine luglio la scuola è stata chiusa. Gli studenti – ha proseguito – non possono entrare a scuola e per ora cinque classi sono state trasferite in una scuola dell’infanzia di Anzio, le altre non si sa”. Anche in seguito ai diversi casi di studenti morti durante l’orario di alternanza scuola lavoro i gruppi studenteschi della Capitale hanno iniziato a mobilitarsi. A Roma e nel Lazio le agitazioni sono in corso e gli studenti hanno iniziato a scendere in piazza. A qualche giorno fa risale il picchetto degli alunni della succursale del liceo artistico Caravaggio, in zona Eur, e sempre di qualche giorno fa sono le contestazioni a cui hanno preso parte le ragazze di Osa che, insieme alle attiviste di “Non una di meno”, sono scese in piazza durante una manifestazione per il diritto all’aborto all’Esquilino a Roma, e hanno contestato la deputata del Partito democratico, Laura Boldrini.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram