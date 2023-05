Scoperta una rete di riciclaggio operante tra Germania e Italia

Uno degli arrestati ha affermato che il gruppo aveva scelto la Germania a causa della mancanza di un limite all'uso dei contanti. Come rivelato da “Ard” e “Faz”, le banche tedesche “hanno lasciato correre per un bel po' prima di sporgere denuncia per riciclaggio di denaro”

Le autorità di Germania e Italia hanno scoperto nell’area di Monaco di Baviera una rete di riciclaggio di denaro tra i due Paesi. È il caso “Black Steel”, apertosi a febbraio scorso con l’arresto di Maurizio Rullo, imprenditore di Locri che, in tre anni e mezzo, ha ottenuto insieme ai suo complici circa 70 milioni di euro da banche del capoluogo bavarese. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, in un solo giorno, sarebbero stati prelevati 900 mila euro. La procura di Milano ipotizza che la maggior parte dei fondi provenga da attività illecite.

Rullo è stato arrestato con 13 complici nel quadro di indagini che hanno coinvolto le procure di Reggio Calabria e Monaco, nonché i Carabinieri e l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Secondo le accuse, l’imprenditore sarebbe stato a capo di un’associazione a delinquere che commerciava in rottami di metallo. I proventi di questa attività sarebbero state riciclate attraverso “una complessa struttura aziendale tra Germania, Ungheria, Croazia e Bulgaria”, approfittando dell’assenza di un limite all’utilizzo dei contanti nel primo di questi Paesi. Rullo sta collaborando con gli inquirenti e ha “parzialmente” confermato le accuse. A ricostruire il caso è un’inchiesta che “Ard” ha condotto con il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La vicenda è esemplare perché dimostra come i criminali possono sfruttare l’assenza di un limite al contante in Germania.

Negli anni, Rullo avrebbe acquistato “tonnellate” di rottami di ferro al mercato nero, rivendendole a delle fonderie tramite una società di Milano. Con documenti contraffatti, l’imprenditore ha finto che si trattasse di normale materiale riciclato, così da poterlo commerciare “a caro prezzo”, celandone l’origine illecita. A tal fine, l’arrestato aveva creato “una complessa struttura aziendale tra Germania, Ungheria, Croazia e Bulgaria”. L’attività si concentrava in un’azienda di comodo con sede nel centro di Monaco. Secondo gli avvocati di Rullo, il loro assistito non ha allestito questa rete da solo. Per acquistare i rottami di metallo al mercato nero, l’imprenditore aveva bisogno di ingenti somme di denaro. Tuttavia, in Italia vi è un limite un limite al contante di cinquemila euro, che rende i prelievi di grandi dimensioni rapidamente sospetti. In particolare, se si prelevano più di 10 mila euro in contanti, una banca è obbligata a segnalare l’operazione alle autorità. Per entrare in possesso di ingenti somme di denaro, Rullo ha quindi utilizzato la sua società di Monaco, che emetteva fatture fasulle per vendite di rottami mai avvenute. Tra il 2016 e il 2021, l’impresa di Rullo a Milano avrebbe trasferito più di 80 milioni di euro su tre conti della controparte bavarese. Tra il 2016 e il 2019, Rullo e i suoi complici avrebbero prelevato circa 70 milioni di euro in contanti da due di questi conti presso diverse banche di Monaco.

Uno degli arrestati ha affermato che il gruppo aveva scelto la Germania a causa della mancanza di un limite all’uso dei contanti. Come rivelato da “Ard” e “Faz”, le banche tedesche “hanno lasciato correre per un bel po’ prima di sporgere denuncia per riciclaggio di denaro”. Non è noto quanto sia successo a queste somme in seguito, ma apparentemente sono state portate a Vipiteno in Trentino-Alto Adige/Suedtirol, dove se ne perdono le tracce. Rullo avrebbe confessato che il denaro è stato utilizzato per continuare ad acquistare rottami di ferro al mercato nero. In Italia, l’indagine su Rullo è stata condotta dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’ambiente e la Transizione ecologica, con “Black Steel” come nome in codice. Quando sono venuti a conoscenza dell’azienda dell’imprenditore a Monaco, i militari hanno contattato la procura del capoluogo della Baviera e hanno appreso che stava già indagando con il Bka su Rullo. Gli inquirenti tedeschi si erano imbattuti in due società sospette a Malta, con uno dei titolari che aveva imprese a Monaco e, in Italia, era sospettato di legami con la ‘Ndrangheta. In questo modo, Rullo è finito nel mirino della magistratura di Monaco. Secondo gli inquirenti italiani, l’imprenditore potrebbe aver riciclato denaro della criminalità organizzata calabrese attraverso uno dei titolari delle società di Malta. L’accusato respinge tale accusa. Tuttavia, non è questo l’unica pista che nel caso “Black Steel” porta alla ‘Ndrangheta. Le società create da Rullo in Ungheria sono, infatti, rappresentate da una avvocato contro cui la procura di Catanzaro ha emesso un mandato d’arresto nell’ambito di un procedimento antimafia.

