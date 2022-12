Scontri a Gerusalemme tra palestinesi e israeliani durante la “marcia delle bandiere”

Scontri tra nazionalisti religiosi ebrei, giovani palestinesi e polizia israeliana hanno avuto luogo o sono ancora in corso oggi nella Città Vecchia di Gerusalemme, nel giorno della controversa “marcia delle bandiere israeliane”. Questa mattina, un gruppo di fedeli palestinesi chiuso all’interno della moschea Al Aqsa, sulla Spianta delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei), ha lanciato pietre e petardi contro la polizia, la quale ha risposto con granate stordenti, mentre centinaia di ebrei hanno visitato il complesso sacro: questi ultimi hanno sventolato la bandiera israeliana in un gesto ritenuto dai palestinesi come una provocazione e una profanazione del terzo luogo più santo dell’Islam. “Ogni anno vengono qui e ci provocano. Ma quest’anno è peggio. Sembra una sfida”, afferma un palestinese, che rifiuta di essere identificato, citato dal quotidiano israeliano “Times of Israel”. “Sventolare la bandiera israeliana nella capitale di Israele è ovvio e corretto: siamo stati chiari sull’argomento fin dall’inizio”, ha spiegato da parte sua il primo ministro israeliano, Naftali Bennett.

Israele sta “giocando con il fuoco” consentendo ai “coloni di profanare i luoghi santi”, ha detto un Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), secondo l’agenzia di stampa “Wafa”. Lo Stato ebraico “sta ignorando il diritto internazionale e si considera al di sopra della legge”, ha detto Abu Rudeineh, chiedendo alla “comunità internazionale, in particolare all’amministrazione statunitense, di assumersi le proprie responsabilità riguardo a ciò che sta accadendo”. Il ministero degli Esteri della Giordania ha accusato Israele di aver permesso al deputato di estrema destra, Itamar Ben Gvir, e ad altri “estremisti” ebrei di entrare nella Spianata delle Moschee. “Il portavoce del ministero degli Esteri ha chiesto a Israele di cessare tutte le pratiche e le violazioni della moschea di Al Aqsa”, afferma il ministero in una nota. I giordani hanno condannato anche la “provocatoria” marcia della bandiera prevista per oggi, avvertendo che la parata potrebbe portare a un’esplosione di violenza.

I gruppi armati palestinesi hanno avvertito oggi di un’imminente “esplosione” della violenza. L’ex capo di Hamas, Khaled Mashaal, ha detto ieri che i musulmani di tutto il mondo dovrebbero “scendere in piazza” in una “giornata della rabbia per Gerusalemme”. Il portavoce del Jihad islamico palestinese, Daoud Shehab, ha affermato che la marcia israeliana “porterà a un’ampia escalation a diversi livelli: la resistenza è sempre pronta a condurre scontri per difendere il nostro luogo sacro”. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, aveva affermato all’inizio di questa settimana che “il popolo palestinese, guidato dalla resistenza, in particolare in Cisgiordania e a Gerusalemme, non permetterà che questa spazzatura ebraica rimanga senza risposta”. Durante la marcia dello scorso anno, il gruppo palestinese Hamas aveva lanciato dei razzi verso Gerusalemme, innescando un conflitto durato 11 giorni.

Sabato sera, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato con l’omologo israeliano, Yair Lapid, “dell’importanza che israeliani e palestinesi lavorino per mantenere la calma”. Oggi, 29 maggio, ricorre in Israele la “Giornata per Gerusalemme”, l’anniversario dell’unificazione della città durante la Guerra dei sei Giorni del 1967. I nazionalisti israeliani celebrano la giornata con una marcia annuale di partecipanti sbandieratori, che di solito procede attraverso la Porta di Damasco, attraversando il quartiere musulmano densamente popolato della Città Vecchia e fino al Muro Occidentale. Il percorso della parata passa all’interno degli stretti vicoli della Città Vecchia, con i palestinesi e i residenti non ebrei che considerano la marcia una provocazione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram