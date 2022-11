Scioperano i lavoratori Cotral, venerdì nero per i trasporti di Roma e Lazio

Il 2 dicembre si preannuncia un venerdì difficile per i trasporti di Roma e del Lazio. Lo sciopero proclamato dai sindacati Cobas e Orsa renderanno la giornata difficile a pendolari e studenti. Lo stato di agitazione sindacale prevede l’astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Ad annunciarlo è lo stesso Cotral. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 del mattino e quelle alla ripresa del servizio dalle 17 fino alle 20. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio completo, articolato su due fasce di garanzia, dall’inizio del servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet “cotralspa.it” e sull’account Twitter di Cotral.

Le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali riguardano: il rinnovo dei contratti e il salario minimo per legge a 12 euro l’ora; la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; l’introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi fonti rinnovabili; l’impegno a fermare le stragi sul lavoro e la controriforma della scuola.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram