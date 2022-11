Sciolto per mafia il Comune di Anzio, quello di Nettuno sarà affidato a una commissione straordinaria

Sciolto il comune di Anzio che insieme al vicino Nettuno sarà affidato a una commissione straordinaria per 18 mesi. Alla fine lo stop è arrivato e non è un fulmine a ciel sereno per il litorale romano. Dopo anni di vicende giudiziarie e inchieste è arrivata ieri sera dal Consiglio dei ministri, la decisione di mettere fine a una gestione poco trasparente degli enti locali e soprattutto di stroncare definitivamente il connubio con la criminalità organizzata. Già nel suo ruolo di prefetto di Roma, l’attuale ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva istituito due Commissioni d’accesso proprio su Anzio e Nettuno, dopo l’inchiesta “Tritone” che aveva portato all’arresto di 65 persone nel febbraio del 2022.

Nel mirino degli investigatori la gestione del sistema degli appalti pubblici, dei rifiuti e la manutenzione di strade e fogne, dove le storiche famiglie della ‘ndrangheta calabrese, Madaffari Gallace e Perronace, avevano messo le mani. Le inchieste hanno portato alla luce un vero e proprio sistema di scambi di favori e infiltrazioni già dalle elezioni del 2018, quando ad Anzio, vinse il candidato leghista Candido De Angelis, indagato insieme ad altri quattro amministratori locali. Spiagge, concessioni, favori in cambio di voti, mazzette e appalti truccati oltre a fiumi di cocaina importata dal sud America e smerciata su tutto il litorale laziale e non solo: questi i capi d’accusa. L’operazione ha scoperchiato un sistema che si era radicato nei Comuni alle porte della Capitale, tra i fiori all’occhiello del turismo laziale.

Uno scenario piuttosto inquietante, quello emerso dalle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, un intreccio criminale tra economia e politica. E ieri il Consiglio dei ministri ha accolto la proposta del ministro Piantedosi di sciogliere il comune di Anzio “in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi”. I Comuni andranno quindi al voto dopo i 18 mesi di commissariamento straordinario. Da sottolineare, però, che Nettuno, che nel 2005 era già stato sciolto per mafia, era già stato sciolto con decreto del presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, in quanto non aveva approvato il rendiconto di gestione riferito all’esercizio finanziario del 2021, portando alla caduta anticipata della giunta guidata dall’esponente di centrodestra Alessandro Coppola ma in considerazione dei gravi condizionamenti da parte della criminalità organizzata, “è stato deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria, per diciotto mesi”.

In attesa della nomina dei prefetti che traghetteranno le “città sorelle” del litorale laziale al voto, questa sera, proprio a Nettuno, è stato presentato il Rapporto Mafie nel Lazio, un resoconto, rigoroso e documentato, delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio relativo al periodo che va da inizio 2020 al primo semestre 2022. Il rapporto evidenzia che “sul litorale romano, a sud di Ostia, c’è una convivenza di più organizzazioni di tipo mafioso in aree territoriali limitate ciò avviene in Ardea, Pomezia, Anzio, Nettuno dove si alleano per singoli, business oppure si federano famiglie come quella dei Fragalà, dei casalesi, degli Esposito, dei Gallace e dei Bellocco. La malavita organizzata locale, a volte come nel caso dei Fragalà, è subordinata oppure opera assieme a gruppi mafiosi o in maniera autonoma. Questa convivenza pacifica – prosegue il rapporto – ha portato a costituire uno straordinario laboratorio criminale nei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno e Aprilia laddove le stesse consorterie criminali – come testimoniato da molteplici indagini e sentenze – hanno mutuato dalle associazioni mafiose tradizionali l’uso del metodo e una cura delle relazioni con i funzionari della pubblica amministrazione”.

