Scholz: “Solo l’Europa unita può fermare Putin”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un suo intervento su “La Stampa” scrive che “dopo la svolta epocale costituita dall’attacco di Putin, nulla è più come prima. Da questa svolta scaturisce un mandato operativo – per il nostro Paese, per l’Europa, per la comunità internazionale. Dobbiamo rendere la Germania più sicura e resiliente, l’Unione europea più sovrana e l’ordine internazionale a prova di futuro. I 100 miliardi di euro che abbiamo stanziato come fondo speciale per la Bundeswehr fanno parte della nuova realtà. Sosteniamo l’Ucraina – finché ne avrà bisogno – economicamente, umanitariamente, finanziariamente e con la fornitura di armi”. “Allo stesso tempo, – continua – facciamo in modo che la Nato non diventi parte belligerante. Infine, ci affranchiamo dalla nostra dipendenza energetica dalla Russia. Questo percorso non è facile, neppure per un Paese così forte e benestante come il nostro. Avremo bisogno di un respiro lungo. Non stiamo percorrendo da soli questo cammino. Siamo uniti nell’Unione europea, siamo integrati con la Nato in una forte alleanza militare. E agiamo partendo da solide convinzioni: per solidarietà con l’Ucraina, la cui esistenza è in pericolo, e per proteggere la nostra sicurezza”. “Se Putin – osserva il cancelliere – riduce le forniture di gas, usa l’energia come arma anche contro di noi. Nemmeno l’Unione Sovietica lo faceva ai tempi della guerra fredda. Se ora non resistiamo all’aggressione di Putin, lui potrebbe andare avanti. Consentire a Putin di farla franca, significherebbe permettere alla violenza di infrangere la legge quasi senza conseguenze. E la nostra libertà e la nostra sicurezza sarebbero a rischio”.

Secondo Scholz “l’Ue ha reagito all’aggressione della Russia con grande consenso e ha imposto sanzioni di una durezza senza precedenti, il cui effetto aumenta di giorno in giorno. E Putin non deve illudersi: fin dall’inizio eravamo consapevoli del fatto che avremmo dovuto mantenere le sanzioni a lungo. Ed è altrettanto chiaro che nessuna di queste sanzioni sarà revocata in caso di una pace imposta dalla Russia. Per la Russia, non c’è alternativa a un accordo con l’Ucraina che possa essere accettato dagli ucraini. Putin vuole dividere il nostro continente in zone di influenza, in grandi potenze e stati vassalli”. “Con una determinazione e un’unità senza precedenti – aggiunge infine – abbiamo detto: il neo-imperialismo di Putin non deve avere successo. Ma non dobbiamo fermarci qui. Il nostro obiettivo deve essere quello di serrare i ranghi in tutti i campi in cui troppo a lungo in Europa abbiamo lottato per trovare soluzioni: nella politica migratoria, nella costruzione di una difesa europea, nella sovranità tecnologica e nella resilienza democratica. Basta con i percorsi nazionali in solitaria che danneggiano tutta l’Europa”. “L’Unione europea – conclude Scholz – non è mai stata così attraente come adesso, si apre a nuovi membri e allo stesso tempo si riformerà. Raramente la Nato è stata così vivace, con Svezia e Finlandia si allarga a due amici forti. Nel mondo i Paesi democratici si compattano, nascono nuove alleanze. La svolta epocale ci rende consapevoli del valore della democrazia e della libertà – e che vale la pena difenderle”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram