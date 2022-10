Scholz: “Investiamo per ridurre la dipendenza dalla Russia ma non è una questione di pochi giorni”

Il cancelliere tedesco ha spiegato come, in ogni caso, "Mosca non può acquistare nulla di ciò che le serve con i soldi che riceve dalla Germania, a causa delle sanzioni imposte sulle importazioni di tecnologia che per l’economia russa sono fondamentali”

La Germania sta investendo in tecnologia, gasdotti e porti, in modo da diminuire progressivamente le importazioni di energia dalla Russia: purtroppo, non sono cose che si possono fare da un giorno all’altro. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista con l’emittente “Cbs” a margine del vertice dei leader Nato a Madrid. “In ogni caso, la Russia non può acquistare nulla di ciò che le serve con i soldi che riceve dalla Germania, a causa delle sanzioni imposte sulle importazioni di tecnologia che per l’economia russa sono fondamentali”, ha detto.

Le sanzioni che la comunità internazionale ha imposto alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ha spiegato il cancelliere tedesco, stanno “danneggiando seriamente l’economia russa, anche se il presidente, Vladimir Putin, non lo ammetterebbe mai”. “La Russia non è tra i Paesi più avanzati al mondo, e hanno bisogno di importare tecnologie dal resto del mondo per mantenere uno standard di vita elevato per i propri cittadini e partecipare alla crescita economica globale: è questo il vero danno che stiamo arrecando alla Russia”, ha detto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram