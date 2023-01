Schnabel (Bce): “I tassi di interesse devono continuare ad aumentare”

I tassi di interesse della Banca centrale europea (Bce) “devono continuare ad aumentare in maniera significativa e costante” per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da garantire un tempestivo ritorno dell’inflazione nell’Eurozona all’obiettivo di medio periodo del 2 per cento. È quanto affermato da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, durante una conferenza che ha tenuto alla Banca nazionale di Svezia a Stoccolma.

L’economista tedesca ha sottolineato che il rialzo dei tassi da parte dell’Eurotower è necessario perché “l’inflazione non diminuirà da sola”. Inoltre, Schnabel ha respinto le critiche secondo cui tassi di interesse più elevati stanno rendendo più difficile la transizione verde in Europa, poiché gli investimenti divengono più costosi. In particolare, il membro del Comitato esecutivo della Bce ha osservato: “Mentre i costi di indebitamento più elevati rendono più costoso finanziare le energie rinnovabili e la tecnologia verde, sarebbe fuorviante utilizzare tassi di interesse più elevati come capro espiatorio per ritardare ulteriormente la transizione verde”. A ogni modo, la Bce deve “diventare più verde nella politica monetaria” e le misure che ha adottato finora non sono state all’altezza degli obiettivi climatici di Parigi. Per rendere più verde il portafoglio di titoli di Stato della Bce, Schnabel ha suggerito due opzioni. In primo luogo, si potrebbe “aumentare la percentuale di obbligazioni emesse da istituzioni e agenzie sovranazionali”, i cui titoli sono già più verdi in percentuale maggiore. Secondariamente, l’Eurotower potrebbe acquistare sempre più titoli di Stato verdi man mano che i governi dell’Eurozona espandono l’offerta di tali obbligazioni.

