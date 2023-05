Schillaci: “Ricerca e digitalizzazione fondamentali per il sistema sanitario”

Ricerca e digitalizzazione “sono le due parole chiave, centrali, per avere una sanità migliore che affronti i problemi del terzo millennio”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al convegno, organizzato a Rapallo, dal titolo “Sinergie vincenti per una regione all’avanguardia nella ricerca e nella digitalizzazione”. Investire in ricerca ed innovazione “è strategico nell’ottica di un’assistenza sanitaria sempre più personalizzata, migliore, e sostenibile per il sistema”, ha aggiunto il ministro ricordando anche la costruzione di “nuovi ospedali”, anche in Liguria. Tutti elementi che fanno parlare il ministro di “un cambio di passo, dopo il de-finanziamento della sanità negli ultimi 10 anni pre pandemia”.

